Última hora de la guerra de Irán e Israel en directo: La UE asegura que la solución debe ser diplomática y no militar

Donald Trump se pronunció a favor de un "cambio de régimen" en Irán, apenas unas horas después del bombardeo estadounidense contra instalaciones nucleares en el país asiático. A través de su red social Truth Social, Trump cuestionó la continuidad del actual gobierno iraní al afirmar: "No es políticamente correcto usar la expresión 'cambio de régimen', pero si el régimen actual no puede 'hacer Irán grande otra vez', ¿por qué no debería haber un cambio?". El mensaje concluía con las siglas "MIGA", en referencia a una adaptación de su conocido eslogan de campaña: "Make America Great Again" (Hagamos a Estados Unidos grande otra vez).