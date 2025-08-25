Israel ataca a Yemen y deja seis muertos y 86 heridos: "Está pagando un precio muy alto"

Israel ha atacado Yemen. En concreto, Jerusalén ha bombardeado el palacio presidencial, dos centrales eléctricas y un depósito de combustible. Los ataques, que se produjeron el pasado domingo 24 de agosto, han dejado al menos seis muertos y 86 heridos según ha detallado el portavoz de Salud pública y población hutí Anees Alasbahi. Una cifra entra las que se incluye 7 niños y 3 mujeres, y 21 personas en estado crítico.

"El Ministerio de Salud y Medio Ambiente condena y denuncia enérgicamente el crimen de la agresión sionista que ha tenido como objetivo la capital, Saná" ha asegurado Alasbahi desde la misma red social 'X'. Un "crimen" que según el portavoz se añade a "la serie y al historia de violaciones organizadas cometidas por las fuerzas de ocupación israelíes contra civiles e instalaciones civiles, contra nuestra nación árabe e islámica, y constituye un crimen de guerra". Alasbahi también condena "el silencio de la comunidad internacional y de las Naciones Unidas".

Las respuesta de Israel: "Quien quiera que nos ataque, lo atacamos"

Por su parte, el Gobierno de Israel ha confirmado que "destruyó el palacio presidencial hutí en Yemen" según ha detallado Israel Katz, ministro de Defensa y recoge 'The Times Of Israel'."Seguimos imponiendo un bloqueo aéreo y naval y atacando objetivos de infraestructura que se utilizan para promover el terrorismo hutí", ha detallado el mismo ministro.

Unas palabras con las que Netayahu se ha mostrado contundente: "Quien quiera que nos ataque, lo atacamos. Quien quiera que planee atacarnos, le atacamos. Creo que toda la región está aprendiendo del poder y de la determinación de Israel". Según el primer ministro israelí, el régimen hutí al que califica de "terrorista" está "aprendiendo por las malas" y "pagará y está pagando un precio muy alto por su agresión contra Israel".

¿Quiénes son los hutíes?

Los hutíes se tratan de un grupo armado en Yemen de la minoría chiita del país. Surgieron en la década de los 90 e Irán es su principal alidada. Con el tiempo llegaron a controlar una tercera parte del país, incluida la capital Saná.

Para entender la magnitud de esta milicia, hay que tener en cuenta que esta milicia es contraria a Arabia Saudí, de la rama suníi del islam. Los saudíes atacaron Yemen en 2015 para apoyar al gobierno reconocido internacionalmente, en contra de los hutíes.

Tras el inicio de las operaciones militares de Israel en Gaza, los rebeldes hutíes, dispararon misiles y aviones no tripulados hacia territorio israelí, y han atacado varios buques comerciales en el mar Rojo. Los rebeldes lanzan (en solidaridad dicen, con los palestinos) ataques de forme frecuente aunque son interceptados.

