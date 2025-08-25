Los incendios se ceban también con California: miles de bomberos, cientos de evacuados y fuego que avanza sin control

Los incendios no solo son noticia en España, esta temporada veraniega la virulencia de fuego y su devastación también es la catástrofe que está protagonizando la actualidad en el suroeste de Estados Unidos.

Las temperaturas extremas del fin de semana, que dejan una ola de calor que ha causado la hospitalización de numerosas personas por todo el oeste americano, y un ambiente muy seco ante la escasez de precipitaciones de las últimas semanas, han favorecido el avance de un fuego que se alimenta de la abundante vegetación seca. Dada la magnitud del desastre, éste en particular ha sido bautizado como incendio Pickett. La superficie que ya ha ardido pasto de las llamas ronda los treinta kilómetros cuadrados.

Lucha de día y de noche

Las autoridades han evacuado de manera forzosa a cerca de 200 personas de sus viviendas en la ciudad de Calistoga, en el Condado de Napa, California, ante el rápido avance de las llamas. Otros 360 residentes están sobre aviso inminente de ser trasladadas por la amenaza que pende sobre medio millar de edificios situados en Pope Valley y en Aetna Springs.

1.230 efectivos del cuerpo de bomberos combaten sin descanso el incendio del que tan solo han podido controlar un porcentaje que se situaba en torno al 11% a última hora del domingo. En las tareas de extinción también está participando una gran cantidad medios aéreos y 80 camiones cisterna. Los equipos de emergencia han desplegado una decena de helicópteros y varios drones capacitados para volar día y noche.

Por el momento se desconoce la causa que inició el incendio el pasado 21 de agosto, que sigue bajo investigación. Las llamas han aumentado el peligro al máximo, especialmente en las áreas pobladas y además amenaza con arrasar la región vinícola del valle de Napa. Los agricultores temen que las consecuencias puedan extenderse durante años.

"Un recuerdo imborrable"

Las llamas han despertado a un fantasma ya conocido por la población local. La preocupación ha regresado así a una zona que en 2020 ya fue golpeada de forma mucho más contundente por el incendio Glass, que consumió más de 1.500 estructuras y quemó cerca de 4.500 hectáreas. Aún así los profesionales en la lucha contra el fuego confían en que la experiencia obtenida hace 5 años les sea útil para conseguir extinguir el incendio actual lo antes posible.

“Ese incendio de Glass es un recuerdo imborrable, pero las condiciones ahora no se parecen en nada a lo que enfrentamos entonces”, ha expresado Jeremy Pierce, jefe de operaciones de CalFire.

"Salgan de ahí, ahora"

Los estados más afectados son el de Oregón y el de California, y se presta especial atención a los de Arizona, Nevada y Washington. Precisamente, otro fuego con nombre propio, Flat Fire, ha calcinado más de 1.300 hectáreas y desde el departamento del Sheriff del Condado de Jefferson se emitió una orden clara y directa a la población: "Salir ahora. Si decide ignorar esta advertencia, debe entender que los servicios de emergencia pueden no estar disponibles para ayudarlo más adelante".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro [[LINK:EXTERNO|||https://www.whatsapp.com/channel/0029Va6BhYH2phHPnlatwW3b|||canal de WhatsApp]] y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com