Encuentran las pertenencias de Mati, la española desaparecida en Indonesia, en la zona de basuras de su hotel

Desde el pasado 1 de julio, no se ha vuelto a saber nada de Mati. La mujer de 72 años natural de Ferrol, de nombre Martí Matilde Muñoz Cazorla salió del hotel donde estaba hospedada en Indonesia, a las 10:30. A partir de aquí, todo son incógnitas.

Ahora, han dado con un dato clave: sus pertenencias, las cuales se han encontrado en la zona de basuras del hotel donde se hospedaba.

La desaparición de Mati, toda una incógnita

Mati hizo el check-out el martes 1 de julio en el hotel Bumi Aditya, ubicado en la isla de Lombok. Tenía planeada su estancia hasta el 20 de julio. Ella es exazafata y lleva años recorriendo medio mundo. Una hoja de ruta donde Asia era uno de sus destinos preferentes.

Fue el pasado martes 19 de agosto cuando la Policía de Indonesia anunció la ampliado de su búsqueda. En una primera instancia, se sabe que María no salió del país, aunque según ha explicado la comisaria de Lombok y recoge RTVE, María voló por última vez a Yakarta el 5 de marzo de 2025 y que no hay registros del período de julio-agosto de este año.

Una de sus amigas interpuso la primera denuncia el pasado 28 de julio en Girona, y días, más tarde, la puso su familia desde Alcalá de Henares. Esto hizo que Mossos d'Esquadra y Policía Nacional empezaran la investigación, según recoge el diario 'Última Hora'.

Perdió su bolso con tarjetas bancarias

Según recoge 'ABC', Mati recurrió a Malasia como país donde entrar y salir de Indonesia para que su así su visado indonesio no cumpliera. Sin embargo, en Penang, perdió un bolso con tarjetas bancarias, lo que obligó a que solicitar otras tarjetas sustitutas. Al ser extranjera no censada y sin visado de trabajo, le quedaba la opción de buscarse a alguien local de confianza que le sirviera de buzón. Por lo tanto, el hecho de solicitar dos tarjetas podría haber sido 'vox populi', según este mismo diario. No obstante, al estar desaparecida, no se puede rastrear si hubo movimientos de tarjetas bancarias tras su desaparición, lo que dificulta su hallazgo.

Una conversación con una empleada, un dato clave en su desaparición

Uno de los datos más reseñables de su desaparición es que era la única clienta en los días que estaba, cuando dicho hotel donde se quedó la mujer tenía 55 habitaciones.

Es sabido que el día 2 de julio Mati realizó su abono por adelantado. Tres horas antes de salir del hotel el día 1 estuvo intercambiando mensaje con Mala, una de las empleadas del hotel, acerca de un problema eléctrico en su cuarto.

Al salir del hotel, Mati desapareció con su candado custodiando su puerta. Según la versión del hotel, en la habitación de Mati no había nada por lo que se piensa que su equipaje lo llevaba consigo.

La conversación con el hotel

Entre las pistas que se conocen de la desaparición, según 'ABC', es que el hotel contactó con Mati por WhatsApp cuatro días después de que no se supiera nada de ella. En esta conversación se sabe, Mati asegura que tenía que viajar hasta Laos. Un hecho que resulta un tanto extraño ya que según ha podido saber dicho diario citado, su familia no tenía constancia de esto.

No obstante, la policía confirma que Mati no ha salido de Lombok y que tras leer los mensajes, no era ella quien los envió sino alguien que se habría hecho pasar por ella.

Una de las dificultades de su hallazgo es la lentitud con la que se está gestionando su búsqueda. Según 'ABC', la policía de Lombok ha comenzado las pesquisas casi un mes y medio más tarde de su desaparición. Todo ello, se suma a la descoordinación general con la policía española.

