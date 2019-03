La escalada de violencia obliga a los Observadores a parar la misión en Siria

Los observadores de la ONU en Siria han decidido suspender su misión en ese país según ha informado el jefe de la misión, el general noruego Robert Mood. Robert Mood, ha afirmado que la intensificación de la violencia en ese país está dificultando su labor, que consiste en "observar, verificar e informar", además de "asistir en el diálogo y los proyectos de estabilización".

"Durante los últimos diez días se ha intensificado la violencia, y lo han hecho ambas partes de buena gana, con bajas en ambos bandos y un riesgo importante para nuestros observadores", ha señalado en una rueda de prensa en Damasco, según el Centro de Noticias de la ONU. Mientras, los civiles sirios "están sufriendo" y en algunos lugares "están atrapados", ha añadido.

"La creciente violencia está limitando nuestra capacidad de observar, verificar e informar, así como asistir en el diálogo y los proyectos de estabilización", ha explicado. Mood ha afirmado que la Misión de Supervisión de Naciones Unidas en Siria (UNSMIS) se ha convertido en la voz de los sirios para asegurarse de que "su dolor y su sufrimiento" es "reconocido y abordado".

Por otro lado, ha afirmado que en Siria no existe la voluntad de emprender un proceso de transición pacífico y que más bien se aprecia un esfuerzo por lograr avances militares."Parece que hay una falta de voluntad para realizar una transición pacífica. En cambio, están intentando avanzar en sus posiciones militares", ha destacado.

La ONU calcula que más de 10.000 personas (la mayoría civiles) han muerto en Siria y que decenas de miles de personas han tenido que abandonar sus hogares desde que comenzó la revuelta contra el régimen, hace unos 16 meses.

El plan de paz no se aplica

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas estableció la UNSMIS (formada por 300 observadores militares desarmados) el pasado mes de abril para que supervisase el alto el fuego establecido en Siria y la aplicación del plan de paz propuesto por el representante especial de la ONU y la Liga Arabe para Siria, Kofi Annan.

Mood ha dicho que el plan de paz "no pertenece a Kofi Annan" y "no pertenece a la UNSMIS", sino que "pertenece a las partes sirias, que lo han aceptado, y a la comunidad internacional, que lo ha apoyado". "No hay ningún otro plan sobre la mesa, pero este tampoco se está aplicando", ha agregado.

El jefe de la misión ha recordado que al comienzo del despliegue de los observadores hubo "una tregua en la violencia", facilitada por las partes enfrentadas. Durante ese periodo, la UNSMIS pudo "dialogar con la población siria, generar confianza y tender puentes entre las autoridades y los grupos de la oposición" para facilitar "un proceso político basado en el plan de paz" de Annan".

Pero la situación "ha cambiado en las últimas semanas", ha añadido. Mood ha resaltado que la UNSMIS "no es una misión estática" y que el Consejo de Seguridad de la ONU revisará su mandato en un futuro cercano. "Es importante que las partes den una oportunidad a la misión y que la comunidad internacional le adjudique las funciones que mejor satisfagan las aspiraciones y el bienestar del pueblo sirio", ha señalado.