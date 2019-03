Un enviado de Gadafi busca una solución al conflicto en Grecia

El intenso horror que vive Misrata, la tercera ciudad libia y objeto desde hace semanas del ataque de la artillería pesada y las tropas gadafistas, llegó esta tarde a Bengasi, la capital rebelde, a bordo de un barco de pabellón turco cargado con 250 heridos provocados por los combates.

La llegada del buque, un ferry de varios pisos de transporte de vehículos, despertó una gran expectación en Bengasi esta tarde, ya que se trataba de los primeros testigos que llegaban al bastión rebelde desde la ciudad cercada desde hace más de un mes por las huestes de Gadafi y que todavía resiste, sin embargo, a duras penas. El gran barco hizo sonar sus sirenas durante más de media hora mientras se aproximaba y atracaba en uno de los muelles del puerto.

Los francotiradores de Gadafi

EFE pudo acceder al interior del navío y comprobar cómo decenas de heridos poblaban los garajes reservados habitualmente a los vehículos, además de los camarotes y las diferentes salas de sus cuatro plantas. Omar Abdelfatah, un ingeniero civil en la cincuentena, tendido en una camilla del garaje como muchos otros, fue alcanzado por múltiples trozos de metralla tras la explosión de un obús o el disparo de un tanque junto a su casa, en un complejo de edificios de viviendas.

"Tenía pedazos de metralla en los brazos, en las piernas, cerca del pecho", afirmó a EFE al tiempo que mostraba las hendiduras y las marcas producidas por las esquirlas en múltiples partes de su cuerpo, una de ellas cerca del corazón, todavía vendada.

Además -añadió- está el peligro de los francotiradores de Gadafi, que se han instalado en los edificios más altos de la ciudad y disparan directamente sobre las ventanas de las viviendas y sobre cualquiera que se atreva a salir a la calle.

"No hay ningún lugar seguro, no te sientes a salvo en ninguna parte de la ciudad porque las bombas caen en cualquier parte. A un vecino mío lo alcanzaron en su coche", dijo el ingeniero y explicó que los hospitales de Misrata están "llenos de gente herida" y que no tienen ya casi medicinas ni especialistas.

"Los francotiradores están en los edificios altos y controlan especialmente la avenida principal de la ciudad que conecta las salidas con Bengasi y Trípoli", afirmó Zetuan, que asegura que desde el comienzo de los combates, hace casi 45 días, se contabilizan entre 250 y 260 muertos y cerca de un millar de heridos en la ciudad.

Gadafi tira de diplomacia

Un enviado especial del líder libio se reunió en Atenas con el primer ministro griego, Yorgos Papandréu, en busca de una solución al conflicto libio, según informó en Atenas la oficina del jefe de Gobierno.

El ministro de Asuntos Exteriores griego, Dimitris Drutsas, informó tras la reunión extraordinaria entre Papandréu y el antiguo primer ministro libio Abdelati Obeidi, de que "deben de continuar los esfuerzos para una solución política y democrática para Libia". La parte griega informó de que "se deduce de las palabras del enviado que Libia está en busca de una solución".

En la reunión, Papandréu puntualizó la necesidad de "acatar plenamente las resoluciones de la ONU, el alto al fuego inmediato, y el fin de la violencia, en especial contra la población". Obeidi continuará mañana su gira por Turquía y Malta, informó el Gobierno heleno