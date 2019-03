La entrevista más personal de Barack y Michelle Obama

Se ríen, bromean...es Navidad. Los Obama olvidan por un momento sus obligaciones para recibir a la veterana periodista Bárbara Walters.

Ella ha tenido el privilegio de asomarse a la Casa Blanca y a la vida de sus inquilinos. Una pareja unida desde hace más de 20 años, que recuerda un momento especial: su abrazo captado por una cámara, y convertido luego en el tuit más retuiteado de la historia.

"¡Buena foto! -exclama Obama- estábamos de campaña en Iowa". ¿Y por qué se abrazaban así? les pregunta Bárbara Walters. "Porque amo a mi mujer", dice Obama. "Y también porque hacía días que no nos veíamos", añade Michelle.

Barack Obama bromea también con los motivos que le impulsaron a seguir en el cargo. "Michelle y yo nos reímos sobre cómo nuestra hija Malia entra en la adolescencia, los chicos empiezan a llamar...De hecho, me presenté a las reelección para que el servicio secreto siga vigilándola".

El presidente confiesa que lo mejor de su puesto es viajar en el Air Force One y entrar en contacto con los ciudadanos.

Michelle Obama reitera que no piensa dedicarse a la política. "De mi marido he aprendido que hay que esperar con mucha paciencia para ver el resultado real de su trabajo. No es inmediato".

"A ella le cuesta más morderse la lengua", apunta Obama. Una crítica que la Primera Dama se toma con humor. Quizá también ha aprendido del presidente a mostrar su mejor sonrisa".