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Encuentran vivo a un bebé tras haberlo enterrado en una jaula para perros en Carolina del Sur

La Policía lo encontró enterrado después de oír su llanto. El padre fue detenido el mismo día después de la desaparición.

Un bebé con una madre

Mano de un bebé iStock

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Alba M. Cirera
Publicado:

Este martes pasado encontraron con vida a un bebé de apenas once meses en Carolina del Sur, tras haber ​permanecido enterrado durante 24 horas en una jaula para perros, según informó el Departamento del Comisario del Condado de Lexington.

El pequeño, identificado como Koah Sharpe, estaba envuelto en una toalla dentro del transportín para ​perros, enterrado a poca profundidad en un bosque. Según el sheriff del condado, Jay Koon, sería gracias a dicha toalla que el bebé pudiese sobrevivir. La jaula estaba cubierta de tal manera que pudo conservar el aire necesario para mantenerlo con vida hasta rescatarlo.

El llanto del bebé fue la señal para localizarlo

Después de las 24 horas enterrado, el menor sobrevivió hasta que un equipo de búsqueda detectó tierra recién removida. Al inspeccionar la zona, el equipo de rescate consiguió escuchar el llanto del bebé. Sondearon el suelo y empezaron a cavar. Automáticamente, el bebé fue hospitalizado.

“Sin duda, Dios es bueno. Hemos encontrado al pequeño Koah, de 11 meses, enterrado vivo, aferrándose a la vida, llorando… el sonido más alegre que jamás hayas oído de un bebé llorando”, declaró Koon en una rueda de prensa.

El operativo a cargo

Cerca de 100 agentes, bomberos y otros integrantes de los equipos de emergencia se movilizaron en la búsqueda del menor, con la participación de la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur (SLED), el FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF)

El padre fue arrestado acusado de allanamiento de morada

La noche anterior al rescate, lunes, el padre del niño, Michael Comer, de 25 años, fue arrestado acusado de robo con allanamiento de morada y resistencia al arresto. Los investigadores trabajan con los fiscales para determinar qué cargos adicionales podría enfrentar el padre del bebé.

Inicialmente, Koah había estado al cuidado de su abuela paterna cuando llegó el padre. La abuela salió a hacer un recado y dejó a Koah con Comer mientras otro cuidador estaba de camino. Cuando llegó ese cuidador, Comer y el bebé ya no estaban.

Los agentes fueron notificados al mediodía del lunes y, después de realizar algunas investigaciones, acudieron a una casa donde vive el padre de Comer. Encontraron las puertas abiertas y las pertenencias del bebé dentro, pero no había rastro ni del niño ni de su padre.

El padre ya había sido acusado de violencia por parte de la madre de Koah, un antecedente que despertó sospechas sobre su posible implicación en el caso.

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