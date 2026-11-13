El escándalo de Jensen Huang continúa: se suma una tercera infidelidad con otra empleada de Nvidia

Cuando parecía que la tormenta personal y empresarial de Jensen Huang no podía agrandarse más, una nueva relación extramatrimonial ha puesto al fundador de Nvidia en el centro de las conversaciones.

Las revelaciones sobre sus infidelidades han apurado su salida de uno de los gigantes tecnológicos y más admirados de Sillicon Valley. Ayer jueves, Jensen Huang renunciaba a su cargo como director ejecutivo e integrante de la junta directiva de Nvidia, en medio de la controversia por su relación con Alice Huang, exejecutiva de la firma de computación 'Megaspeed', y Kimberly Powell, vicepresidenta de atención médica de la propia empresa tecnológica.

La novedad es que el empresario habría mantenido una tercera "relación íntima" con otra empleada de Nvidia. Por el momento, se desconoce quién es esta mujer, cuándo empezó dicha relación o cuánto tiempo duró. La compañía ha optado por guardar silencio ante estas nuevas informaciones.

El escándalo de infidelidades se complica

Huang está casado desde hace más de cuatro décadas con Lori Mills, su esposa, con la que tiene dos hijos. Hace dos semanas, tras la publicación de The New York Times en la que vinculaba una relación sentimental desde hacía dos años con Alice Huang, la situación se ha vuelto más complicada.

Este convulso escenario pone en riesgo el ecosistema de la inteligencia artificial (IA) en el que Nvidia tiene un papel fundamental, financiando a los principales proveedores y suministrando semiconductores a grandes laboratorios.

Su salida representa un cambio en la dirección de una de las empresas más importantes en materia de tecnología, particularmente por su participación en el desarrollo de los procesadores utilizados para inteligencia artificial.

Asimismo, se pone la atención en el código de conducta de Nvidia, el cual aconseja evitar las relaciones personales y sentimentales entre miembros de la empresa para no caer en conflictos de intereses. Ahora el régimen interno avisa que investigará todas las relaciones que se consideren inapropiadas.

Sobre los riesgos para la seguridad nacional de EE.UU

La renuncia del empresario abre muchos interrogantes sobre el riesgo que supone la situación de la compañía para la seguridad de Estados Unidos. El cofundador acudirá al Congreso de Estados Unidos a declarar en una comparecencia a puerta cerrada sobre las amenazas para la seguridad nacional.

Su cese tambalea entre sospechas de haber sido elegido por los servicios secretos chinos para un complot por su facilidad y disposición a la hora de entablar relaciones.

La llegada de una CEO interina

Tras su salida, Colette Kress, quien ocupaba el puesto de directora financiera, ha asumido el cargo como CEO interina. Aunque, por ahora, Nvidia no ha anunciado quién sucederá a Jensen Huang de manera permanente.

Lo que sí se sabe es que la salida de Huang de Nvidia no ha puesto ningún punto final. Siguen saliendo a la luz nuevos capítulos sobre las infidelidades del empresario chino.