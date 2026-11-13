Duras imágenes: una cámara graba el momento en que un edificio se desploma con una familia dentro

Una cámara de seguridad instalada en el interior de una vivienda ha captado unas imágenes sobrecogedoras del derrumbe de un edificio en Brooklyn, Nueva York. En la grabación aparecen dos niños dentro de un apartamento cuando, de repente, la estructura comienza a desplomarse y los escombros invaden el espacio. Unos segundos que pudieron terminar en tragedia y que ahora permiten observar desde dentro el accidente.

El vídeo muestra los angustiosos instantes en los que la tranquilidad de una vivienda se transforma en una escena de caos. Los menores se encuentran en el interior del domicilio cuando empiezan a producirse los primeros movimientos de la estructura. En cuestión de segundos, las paredes ceden y parte del edificio se viene abajo, dejando la estancia expuesta al exterior y cubriendo el espacio de polvo y restos de materiales.

Dos niños sobrevivieron junto a su madre

Pese a la magnitud del desplome, los dos pequeños que aparecen en las imágenes consiguieron sobrevivir junto a su madre. Sin embargo, el rescate y las consecuencias del accidente fueron especialmente difíciles para la familia. El niño de dos años sufrió heridas leves, mientras que su hermano mayor, de nueve años, tuvo que ser hospitalizado y sometido a una intervención quirúrgica.

El suceso tuvo lugar en el barrio de Flatbush, en Brooklyn, donde el derrumbe de un edificio de tres plantas movilizó a numerosos equipos de emergencia. Los servicios de rescate se desplazaron hasta la zona para localizar a posibles víctimas y atender a las personas afectadas.

El balance de la tragedia fue especialmente grave: ocho personas perdieron la vida y otras 18 resultaron heridas. Entre los fallecidos también había dos menores, de nueve y diez años. Una cifra que refleja la dimensión del accidente y que ha provocado una gran conmoción en la comunidad.

Investigan las causas del derrumbe

Mientras las imágenes del interior de la vivienda continúan difundiéndose, las autoridades trabajan para esclarecer qué provocó el colapso del inmueble. Una de las cuestiones que se están examinando es la posible relación entre el derrumbe y las obras de construcción que se realizaban en un solar cercano.

Los investigadores deberán determinar si existió algún problema estructural, si se produjo algún fallo durante los trabajos o si hubo otros factores que contribuyeron al desplome.

Por ahora, el vídeo grabado desde el interior del apartamento se ha convertido en uno de los testimonios más impactantes de lo ocurrido. Una grabación que muestra cómo, en apenas unos segundos, una vivienda puede transformarse en una zona de escombros y cómo dos niños estuvieron a punto de quedar atrapados en una tragedia que se cobró varias vidas.