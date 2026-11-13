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Un tigre mata a un joven de 19 años durante la grabación de un TikTok

La Policía de Lahore ha detenido al propietario de una finca, al creador de contenido Nouman Hassan y a una tercera persona. El animal fue liberado de su jaula para grabar un vídeo y atacó a un trabajador, que murió en el hospital.

Imagen de archivo de un tigre

Imagen de archivo de un tigre Yorkshire Wildlife Park / PA Media / DPA

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
Publicado:

Un joven de 19 años ha muerto en Pakistán después de ser atacado por un tigre que había sido sacado de su jaula para grabar un vídeo de TikTok. Los hechos ocurrieron este miércoles en una finca a la que había acudido un creador de contenido con la intención de grabar imágenes junto al animal.

Según ha informado la Policía de Lahore, el felino fue liberado de su jaula y terminó atacando a uno de los empleados de la finca, que sufrió heridas de gravedad. Tras lo ocurrido, el joven fue trasladado a un hospital, donde finalmente falleció como consecuencia de las lesiones.

La investigación ha terminado, por el momento, con tres personas detenidas, entre ellas el propietario de la finca y el creador de contenido conocido como Nouman Hassan.

Intentaron hacer pasar el ataque del tigre por el de un perro

Uno de los aspectos que investigan las autoridades es el intento de ocultar las circunstancias en las que se produjo la muerte del trabajador. La Policía de Lahore ha señalado que, tras el ataque, se trató de atribuir las heridas a otro animal. En concreto, los agentes han explicado que "para ocultar la verdad de lo ocurrido, se intentó presentar como el ataque de un perro".

Sin embargo, las pesquisas permitieron determinar que el joven había sido atacado por un tigre que acababa de ser liberado para la grabación de un vídeo destinado a TikTok.

Tres detenidos y una investigación sobre la tenencia del animal

Las autoridades paquistaníes han arrestado al dueño de la propiedad, a Nouman Hassan y a una tercera persona por su presunta relación con lo ocurrido. Además, el tigre ha sido entregado a las autoridades de vida silvestre de Pakistán, que se han hecho cargo del animal después del ataque.

La investigación continúa abierta para determinar si la finca contaba con los permisos necesarios para mantener al felino y si se habían adoptado las medidas de seguridad correspondientes.

También se están examinando posibles negligencias relacionadas con la liberación del tigre y las circunstancias que provocaron el ataque.

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