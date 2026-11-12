Al menos once muertos en Gaza por ataques israelíes, incluido un bombardeo contra un hospital

La cifra de fallecidos en Gaza por ataques de Israel a lo largo de este jueves subió a 11, después de que las fuerzas armadas israelíes bombardearan más localizaciones del enclave, entre ellas las inmediaciones del Hospital Shifa de la ciudad de Gaza (norte), según denunció el centro.

Dos palestinos, un hombre y una mujer, murieron en un bombardeo de Israel contra un vehículo que, según el Hospital Shifa, se produjo cerca de la entrada del complejo médico. El hospital denuncia además que un dron israelí atacó un edificio residencial en el mismo barrio en el que se encuentra el complejo, hiriendo a un número indeterminado de personas. El Ejército de Israel negó haber atacado las inmediaciones del Shifa y afirmó que sólo bombardeó una vez el barrio, con un presunto miembro de Hamás como objetivo.

Otras dos personas murieron en un bombardeo contra un vehículo en la calle Al Baraka de Deir al Balah (centro de Gaza), según el Hospital de los Mártires de Al Aqsa de dicha ciudad.

Una quinta persona perdió la vida este jueves por el ataque de un dron contra una reunión de personas en la calle en el campamento de refugiados urbanizado de Yabalia (norte) y su cuerpo llegó también al Shifa.

Estas víctimas mortales se suman a las seis por el bombardeo directo esta noche contra el Hospital Naser, en Jan Yunis (sur). Entre los muertos hay un niño de 13 años y un médico.

Ataque directo contra un hospital

El portavoz de la Defensa Civil de Gaza, Mahmoud Basal, informó de que el bombardeo israelí alcanzó el área de cirugía del hospital, provocando importantes daños materiales y causando la muerte de al menos seis personas, entre ellas un cirujano y un niño de 13 años.

El personal sanitario identificó al médico fallecido como Rezik Abushira. "Estaba en su habitación, entre el seguimiento de pacientes, la administración de tratamientos y la preparación de intervenciones quirúrgicas", declaró Ahmed al-Farra, director del Complejo Médico Nasser.

Por su parte, el Ejército israelí aseguró que el objetivo del ataque era un alto cargo de Hamás y otros integrantes de su brazo armado, a quienes acusó de operar desde el interior del hospital, situado en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.

En un comunicado, las fuerzas israelíes acusaron a Hamás de utilizar las instalaciones hospitalarias como centro de mando para operaciones militares. Según su versión, que no se ha podido verificar de forma independiente, el grupo almacenaba armas, gestionaba salas de control y coordinación y empleaba distintas dependencias del complejo como puestos de observación y refugios para sus combatientes.

Un portavoz de Hamás condenó el bombardeo y lo calificó de "crimen de guerra en toda regla".

Los ataques se producen pese a que Gaza se encuentra bajo un alto el fuego desde octubre de 2025, durante el cual el Ejército israelí ha matado a más de 1.600 personas, según el Ministerio de Sanidad de la Franja.

Israel, que ha intensificado sus ataques sobre la Franja de Gaza, sostiene que Hamás intenta reorganizar sus fuerzas y reconstruir su arsenal militar. El movimiento islamista, por su parte, afirma que mantiene su compromiso con el alto el fuego acordado hace un año y acusa al Gobierno israelí de intentar socavar el pacto.

Acceso humanitario, "sin trabas"

Ante la ONU, cincuenta países y tres organizaciones han pedido este jueves a Israel que permita el acceso humanitario "rápido y sin obstáculos" a Gaza, ante la llegada del invierno.

La coalición 'Llamamiento a la acción', liderada por Reino Unido, Catar y Jordania, denunció ante los medios a las puertas del Consejo de Seguridad que ante la llegada del invierno "demasiadas personas en Gaza" no tienen un refugio adecuado y corren el riesgo de hipotermia, infecciones respiratorias y otras enfermedades transmitidas por el agua.

La petición llega unos días después de que la Junta de Paz para Gaza, impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, urgiera a Israel a permitir la entrada de suministros a la franja palestina por la "emergencia humanitaria inmediata" que han provocado las inundaciones.

Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió que los centros sanitarios de Gaza sean protegidos y no sean blanco de ataques. También recordó que desde el inicio del conflicto en octubre de 2023 la OMS ha documentado 1.056 ataques contra la atención sanitaria en Gaza, que han causado 1.010 muertos y 1.725 heridos.