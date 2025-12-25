Muere un niño de 12 años por una posible intoxicación con monóxido en Baltanás, Palencia

Un menor de 12 años ha perdido la vida este jueves en Baltanás (Palencia) a causa de una posible intoxicación con monóxido. El origen del fallecimiento todavía se está investigando.

Asimismo, se han visto afectado un hombre de 33 años, una mujer de 21 y una niña de 2 años, quienes han sido trasladados al hospital, según 112 Castilla y León.

Los sanitarios de Sacyl han confirmado el fallecimiento del menor de 12 años. El varón de 33 años ha sido llevado al hospital de Palencia con una UVI móvil. Además, las dos mujeres de 21 y 2 años han sido trasladadas a este mismo centro sanitario en una ambulancia de soporte vital básico. Tanto la mujer como la menor tenían síntomas de cefalea. La Guardia Civil investiga el suceso.

Cronología de los hechos

El centro de emergencias castellano-leonés recibió una llamada a las 10:29, con el que se ha solicitado la asistencia para dos varones, un menor y un adulto. Estos han sido localizados en el interior de una vivienda en la calle de la Virgen de dicho municipio palentino. La vivienda contaba con una gloria, es decir, un tipo de sistema de calefacción subterráneo. Este detalle, haría sospechar de la posible intoxicación por monóxido de carbono, según recoge El Norte de Castilla.

Posteriormente, el 112 ha dado el aviso a la Guardia Civil de Palencia, los Bomberos de la Diputación de Palencia y al centro coordinador de urgencias de Emergencias Sanitarias-Sacyl. Con ello, se ha enviado una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud Baltanás.

Según informa el 'Norte de Castilla', el hombre fue trasladado en un principio al Hospital Río Carrión de Palencia y de ahí, al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en Santander, centro de referencia en tratamiento de intoxicaciones por monóxido de carbono. En cuanto a la pareja del hombre, de 21 años, fueron trasladados al Hospital Río Carrión de Palencia.

Un matrimonio pierde la vida en su piso de Cáceres por posible inhalación de monóxido de carbono

Este hecho ocurre después de que el pasado martes en Cáceres un matrimonio haya muerto por una posible inhalación de monóxido de carbono, debido a una mala combustión, según recogió EFE. No obstante, cabe matizar que el origen del suceso se confirmará con la autopsia.

Por su parte, los hijos de matrimonio, quienes estaban en otras habitaciones, no han sufrido ningún problema.

Un compañero del hombre, dio la voz de alarma tras acudir al domicilio junto a agentes de la Policía Nacional que encontraron muerto al matrimonio cuando los chicos, alguno de ellos menor de edad, pensaban que seguían acostados, según recoge Europa Press.

Una muerte silenciosa

Según datos de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, recogidas por El Español y publicados en enero de 2024, se estima que el monóxido de carbono provoca una media de 125 muertes anuales en España.

El monóxido de carbono se trata de un químico que viene de la combustión incompleta de gas natural, incluyendo vehículos de motor, calentadores en malas condiciones, incendios y emisiones de fábricas.

El monóxido de carbono es capaz de reemplazar el oxígeno en el torrente sanguíneo, haciendo que el corazón, el cerebro y el cuerpo se queden sin oxígeno.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.