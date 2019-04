El socio español de Trump: "Trump partía con una desventaja, su contrincante era una mujer, y no pudo usar todas sus armas"

Ferrán Fontal, el socio español de Donald Trump, ha hecho un perfil del magnate, a quien le ha definido como "una persona muy inteligente, capaz de entender qué es lo que necesita la población". Además, ha dicho que "salvo en los entornos muy cercanos, es como se le ve, con cierta distancia, arrogancia, prepotencia y bastaste rigor".

Fontal cree que Trump ha sido capaz de trasladar un mensaje muy claro a la sociedad americana, y su visión y actitud empresarial le ha permitido "crecer ante las adversidades", y finalmente "dejar por el camino a todas las alternativas del partido republicano y ganar a contracorriente las elecciones".

Preguntado sobre si es tan xenófono, homófobo, racista y machista como se muestra, o si solo es marketing, Fontal ha dicho que "de los cuatro calificativos se exagera en los tres primeros", pero "sí puede tener un punto de machista, todos podemos tenerlo.

Dice que "transmite con mucha claridad, rotundidad y dureza, y eso le permite partir con una ventaja en la negociación en el 'one to one'". No obstante, señala que, que su contrincante en los debates fuera una mujer le causó que "no pudiera utilizar todas sus armas". "Él se sentía muy cómodo, pero si en los tres debates hubiese tenido a un hombre, habría sido más duro", explica.

Afirma que al presidente electo "no le temblará el pulso en tomar decisiones" y no tiene duda en que hará realidad el lema de su campaña 'Make America Great Again' ('Hacer América Grande de Nuevo'). "EEUU tiene una dependencia importante de Europa, y viceversa, él como empresario va a tener negociaciones duras, buscando poder obtener mejores resultados", concluye Fontal.