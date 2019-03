Los egipcios con residencia en España piden el diálogo como solución al conflicto

En España, hay censados unos tres mil egipcios que siguen con impotencia y angustia todo lo que ocurre estos días en su país. Todos ellos temen por sus familias. Y coinciden en que la solución de este conflicto pasa necesariamente por el diálogo.

Mohammed abre con pena un periódico que titula "Egipto entierra a sus muertos". Observa las imágenes de la lucha que está matando a cientos de personas en su país, en Egipto. "Todos pierden a alguien, pero todos tenemos identidad egipcia", cuenta Mohamed El Afifi.

"Cuando veo un incendio en un edificio, me duele, porque no somos así, Egipto es un país de crisol, de culturas. Nunca hemos tenido choques dentro con esta brutalidad que se ve en las imágenes", explicó.

Como egipcio, sufre por la intolerancia que enfrenta a islamistas y militares, y reconoce que el respeto siempre ha sido uno de los principales valores entre los ciudadanos egipcios. "Los musulmanes no comemos cerdo ni bebemos alcohol. Pero en las calles de El Cairo se ve carne y alcohol para los no musulmanes, y no les pedíamos el carné", razonó Mohamed.

Nabil vive en Madrid desde hace 37 años que se marchó de Egipto. A miles de kilómetros se angustia por el dolor de los suyos y cree que el diálogo sería la solución. "He sentido tristeza por las dos partes, que se sienten, hablen y negocien que beneficia a nuestro país y qué beneficia al mundo", argumentó.