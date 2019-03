Obama recalca que la reforma sanitaria entrará en vigor este martes

El Senado de Estados Unidos, controlado por el Partido Demócrata, ha rechazado este lunes una propuesta de los republicanos para retrasar la ampliación de asistencia a la Seguridad Social, conocida como 'Obamacare', a cambio de financiar temporalmente a la Administración federal y evitar lo que se conoce como 'cierre de Gobierno'.



Con una votación de 54 votos en contra y 46 a favor, el Senado rechazó la medida aprobada el domingo por la Cámara de Representantes, lo que hace casi inevitable que el Gobierno tenga que suspender algunas de sus actividades no esenciales a partir de la medianoche, cuando termina el año fiscal, por falta de fondos.



Si no se aprueba una ley que permita salvar el desfase del gasto para el nuevo año fiscal, las agencias y programas del Gobierno consideradas no esenciales deberán cerrar sus puertas por primera vez en 17 años.

La pelota está ahora en el tejado del Congreso, cuyo presidente, John Boehner, ha dado a entender que no habrá cambios. "La Cámara de Representantes ha hecho su trabajo", ha advertido.

Ante esta situación extrema, el presidente de EEUU ha recordado que el Congreso está a tiempo de frenar un cierre parcial del Gobierno, pero no podrá evitar que entre en vigor una parte clave de la reforma de salud, pese a los intentos republicanos de descarrilarlo.

"La parte importante de la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible entra en vigor este martes, no importa lo que haga el Congreso", sentenció Obama en una comparecencia ante la prensa en la Casa Blanca.

Además precisó que si no se evita, este cierre parcial "trabará los engranajes" de la economía del país en un momento clave para la recuperación. "Los clientes de todos los negocios se verán gravemente afectados, y todos nosotros lo estaremos si el Congreso escoge cerrar el Gobierno del pueblo", dijo.



El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, ha pedido en Twitter a los republicanos que respalden la última propuesta demócrata y ha instado a Boehner a tomar una "decisión responsable".