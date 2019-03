EEUU dice que deberían ser otros países los que ofrezcan asistencia a los rebeldes

El secretario de Defensa norteamericano, Robert Gates, ha afirmado este jueves que deberían ser otros países, no Estados Unidos, los que ofrezcan entrenamiento y asistencia a los rebeldes libios que están luchando para derrocar al régimen de Muamar Gadafi.



"En cuanto al tema de ofrecerles entrenamiento y asistencia, sinceramente, creo que hay muchos países que pueden hacerlo, no es una capacidad única de Estados Unidos y creo que otros deberían hacerlo", ha declarado en el Congreso.



Asimismo, ha dicho que probablemente serán los propios libios los que acaben echando del poder a Muamar Gadafi, como resultado de la aplicación de medidas políticas y económicas.



Gates ha subrayado que derrocar a Gadafi "no forma parte de la misión militar" de la coalición internacional que inició una operación el pasado 19 de marzo con el apoyo de la ONU para imponer una zona de exclusión aérea sobre Libia y detener los ataques del régimen libio contra la población.



"Aunque es una eventualidad que se acogería con satisfacción, deponer al régimen no forma parte de la misión militar", ha aclarado el ministro de Defensa. "En mi opinión, la expulsión del coronel (Gadafi) seguramente se conseguirá dentro de un tiempo a través de medidas políticas y económicas y lo hará su propio pueblo", ha pronosticado.



Varias fuentes del Gobierno estadounidense revelaron este miércoles que el presidente Barack Obama firmó hace dos o tres semanas una orden secreta en la que autoriza a su Ejecutivo a dar apoyo a las fuerzas rebeldes libias. Este tipo de órdenes ejecutivas suelen utilizarse para autorizar operaciones secretas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).



Gadafi va perdiendo fuerza

Por su parte, el jefe de Estado Mayor estadounidense, el almirante Mike Millen, ha asegurado en el Congreso que los ataques de la coalición han dañado seriamente la capacidad de combate de las fuerzas de Gadafi aunque todavía no han conseguido destruirla.



"En realidad, nosotros hemos dañado seriamente sus capacidades militares. Hemos deteriorado sus fuerzas entre un 20 y un 25 por ciento", ha asegurado.



"Eso no significa que (Gadafi) esté a punto de caer desde un punto de vista militar porque éste no es el caso", ha añadido el jefe del Estado Mayor, que ha dicho que no puede hablar sobre las actividades de la CIA pero ha recalcado que no hay militares norteamericanos desplegados en territorio libio.



Gates también ha respaldado sus declaraciones y ha añadido que "el presidente ha dejado muy claro que no habrá efectivos militares de Estados Unidos sobre el terreno".



Gates y Mullen han sido interrogados por los diputados porque muchos de ellos se habían quejado de que el Gobierno no consultó con el Congreso la decisión de intervenir militarmente en Libia.