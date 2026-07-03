La OMS alerta del riesgo de brotes de enfermedades tras los terremotos en Venezuela

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido del aumento del riesgo de brotes de enfermedades en las zonas afectadas por los terremotos de Venezuela. El organismo señala que la situación sanitaria se ha agravado por la baja cobertura de vacunación, las dificultades para garantizar el acceso al agua potable y el hacinamiento en los refugios habilitados para los damnificados.

El director de Emergencias de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Ciro Ugarte, explicó que la preocupación se centra especialmente en enfermedades prevenibles mediante vacunación.

"La cobertura de vacunación en Venezuela, especialmente contra el sarampión y otras enfermedades, ya era baja, por lo que el riesgo de que se produzcan casos de sarampión y otras enfermedades es elevado en estos momentos", afirmó durante una videoconferencia con periodistas.

Los refugios, en el punto de mira

La OMS considera que el riesgo de transmisión aumenta en los centros de acogida, donde miles de personas permanecen concentradas tras perder sus viviendas.

Ugarte subrayó que el peligro es especialmente alto en estos espacios, "donde la transmisión de estas enfermedades puede ser muy alta". Ante esta situación, la OPS plantea la posibilidad de impulsar campañas de vacunación selectivas, tanto en los refugios como en las zonas afectadas, dirigidas a enfermedades transmitidas por mosquitos y otros vectores.

El organismo también ha situado entre sus prioridades la evaluación de la calidad del agua que recibe la población. Según explicó el responsable de Emergencias, las dificultades de suministro impiden conocer con precisión la situación en todos los refugios.

"Lamentablemente, el suministro es escaso, por lo que resulta muy difícil evaluar la situación en todos los refugios, y por eso es una prioridad evaluar la calidad del agua que se suministra a la población, sobre todo en los grandes refugios", señaló.

Hospitales con daños y falta de recursos

La Organización Panamericana de la Salud ha evaluado hasta el momento ocho centros sanitarios, todos ellos necesitados de apoyo, mientras que tres presentan daños estructurales.

Entre los hospitales que requieren una actuación urgente figura el José María Vargas, en Caracas. Ugarte aseguró que su situación es crítica, al indicar que "hay 96 pacientes en una sala de ocho camas y su banco de sangre está a niveles extremadamente bajos".

En La Guaira, el Hospital Rafael Medina Jiménez ha reducido su capacidad de 108 a 35 camas tras los daños sufridos. Además, otros 22 centros sanitarios han comunicado graves carencias derivadas de la emergencia, lo que complica la atención a los afectados por los terremotos y aumenta la preocupación de las autoridades sanitarias internacionales.

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