El atacante de la Universidad de Virginia actuó solo y se suicidó

En una rueda de prensa, Corinne Geller, portavoz de la Policía de Virginia aclaró las circunstancias del tiroteo de ayer en la Universidad, conocida como Virginia Tech, donde en 2007 un estudiante mató a 32 personas antes de suicidarse, una matanza que conmocionó a Estados Unidos.



Aún se desconocen las razones por las que el atacante, que resultó finalmente ser uno de los dos muertos, disparó al agente de policía Deriek Crouse cuando realizaba un control de tráfico en el que no estaba vinculado el pistolero.



Según la Policía del Estado de Virginia, el hombre armado huyó de la escena del crimen, se cambió de ropa mientras escapaba y se descerrajó un tiro cuando fue localizado por un agente en un aparcamiento cercano.



Los investigadores no han querido revelar aún la identidad del atacante, pero aseguraron que no se trata de un estudiante de Virginia Tech.

Matanza en 2007

El incidente causó alarma inmediata en todo el campus universitario, que cubre más de 11 kilómetros cuadrados, ya que hizo revivir a muchos las escenas de pánico de la matanza de 2007.

Las autoridades universitarias recomendaron a docentes, alumnos y empleados que se encerraran en los edificios mientras la Policía de la Universidad, de la cercana localidad de Blacksburg y del Estado enviaba agentes, muchos de ellos con equipo para la lucha urbana, en busca del sospechoso.

En abril de 2007, el estudiante Cho Seun-Hui, de 23 años, mató primero a dos personas y dos horas después continuó disparando hasta matar 30 más y herir a 23 antes de suicidarse.

Este hecho hizo que la universidad fuera multada recientemente por la tardanza en alertar de aquel tiroteo, al tiempo que llevó a los administradores a mejorar los medios por los que informa a los estudiantes.