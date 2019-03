Dos chicas de Estados Unidos arrasan en las redes versionando temas con un arpas

Dos hermanas estadounidenses están revolucionando internet. Son las gemelas del arpa. Solo con "ese" instrumento, ellas consiguen versionar éxitos del heavy, el rock o el pop. Incluso han actuado ya ante el mismísimo presidente Barack Obama.

Sus versiones son homenajes a los grandes de la música. Inventan versiones con el dulce sonido del arpa temas como el 'Nothing else matters', la balada estrella de Metallica. Temas de Bon Jovi, como el 'It´s my life'.

Transgresoras, desde un cementerio homenajean a los reyes del rock and roll. Consiguen con su arpa emular a una leyenda de la guitarra, como el Slash de Guns And Roses. Estas dos hermanas, de aspecto dulce, para muchos son ya dos ángeles que hacen magia con el arpa.