Antonio Velázquez e Isabel Terraza están escondidos en El Aaiún desde donde son testigos de que hay grupos organizados que rastrean la ciudad en busca de saharauis."Eso ha sido desde el día del desmantelamiento, te puedo decir que seguramente así lo es porque nosotros somos testigos de los ruidos, de los sonidos de la tortura todas las noches", responde Velázquez.

El mexicano prosaharaui no habla de calma tensa, sino de que los saharauis están escondidos para no ser detenidos y llevados a diferentes cárceles y edificios en los que son retenidos quienes no son enviados a Rabat para ser objeto de juicios militares. "Siguen apresando gente y hay muchos desaparecidos. Además los familiares están desesperados porque no pueden ir a los hospitales en su busca ya que están militarizados", añade.

Denuncian en Internet el genocidio

Isabel Terraza, española, y Antonio Velázquez, mexicano, que permanecen escondidos "desde hace días" en El Aaiún, denunciaron este lunes el "genocidio que está cometiendo el régimen marroquí sobre la población civil saharaui" e instaron a Naciones Unidas y Cruz Roja Internacional a intervenir para solucionar el conflicto.