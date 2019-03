Trump asegura a los 'dreamers' que no tienen "nada de qué preocuparse" durante los próximo seis meses

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado a los inmigrantes afectados por la derogación Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) que no tienen "nada de qué preocuparse" durante los próximos seis meses.

"Para todos aquellos que estéis preocupados sobre vuestra situación durante el periodo de seis meses, no tenéis nada de qué preocuparos. ¡No habrá acciones!", ha publicado Trump en su cuenta de Twitter, en alusión al plazo que ha dado al Congreso para que apruebe una nueva reforma migratoria.

For all of those (DACA) that are concerned about your status during the 6 month period, you have nothing to worry about - No action!