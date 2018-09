Trump habla de "traición" tras un artículo de un alto cargo de EEUU que desvela una conjura interna para frenarle

HORAS DESPUÉS DE PUBLICARSE UN LIBRO EN SU CONTRA

Un "alto cargo" del Gobierno de Estados Unidos ha publicado de forma anónima un artículo de opinión en 'The New York Times' en el que revela una "resistencia" dentro de la Administración para frenar los impulsos del presidente, Donald Trump, en línea con lo que recoge el periodista Bob Woodward en su último libro y que cita fuentes internas. 'The New York Times' explica que ha decidido conservar el anonimato del firmante porque es una persona pública y su labor podría verse comprometida si sale a la luz su identidad.