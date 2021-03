Donald Trump se presentará a las elecciones de Estados Unidos 2024 con un Partido Republicano "unido y reforzado"

Donald Trump no se rinde. Este domingo, el expresidente de Estados Unidos ha vuelto a insistir en que no fue derrotado en las elecciones de noviembre de 2020 frente a Joe Biden, por lo que no creará un partido nuevo, sino que será el Republicano, "más fuerte que nunca", el que ganará las elecciones de medio mandato en 2022 y las presidenciales en 2024.

"Puedo decidir vencerlos por tercera vez", dijo Trump durante su discurso en la Conferencia de Acción Política Conservadora sobre su candidatura en los próximos comicios.

"No importa cuánto el establecimiento de Washington y los poderosos intereses especiales quieran silenciarnos, que no quede ninguna duda. Saldremos victoriosos y Estados Unidos será más fuerte y más grande que nunca", continuó, insistiendo en que las anteriores elecciones fueron amañadas.

Se trata de la primera intervención pública -50 minutos más tarde de la hora prevista- de Donald Trump desde que dejó la Casa Blanca y una vez ha salido absuelto del segundo juicio político en el Congreso, esta vez motivado por el asalto de los 'trumpistas' al Capitolio el pasado 6 de enero.

Ese mismo día se refrendaba la victoria de Joe Biden como presidente, quien después de tomar el mando del país ha revertido muchas de las políticas de su predecesor, especialmente las referidas a la inmigración.

"La decisión de Joe Biden de cancelar la seguridad fronteriza ha lanzado por sí sola una crisis de jóvenes migrantes que está enriqueciendo a los contrabandistas, a los cárteles criminales y a algunas de las personas más malvadas del planeta", criticaba Donald Trump.

En su discurso, el expresidente desmintió también las supuestas divisiones en el Partido Republicano, asegurando que volverá "más fuerte que nunca" en las próximas elecciones sin necesidad de crear un partido nuevo. "Eso fue una noticia falsa", concluía.

Con estas palabras, el magnate aseguró que el Partido Republicano volverá unido y que el 'trumpismo' sigue vivo, por lo que llegará victorioso a las próximas elecciones de Estados Unidos tras las "catastróficas" que dieron la victoria al demócrata Joe Biden, adelanta EFE.

El foro

La aparición de Donald Trump, único presidente de Estados Unidos que se ha enfrentado a 2 'impeachments' clausuró el foro celebrado en Florida, un acto de 4 días muy alienado con sus políticas y teorías de la conspiración.

De hecho, mientras insistía en las "trampas" durante las elecciones del noviembre que le arrebataron la presidencia, los asistentes portaban carteles a las afueras del hotel pidiendo un juicio político para Joe Biden.

Dentro, la mayoría de las ovaciones se las llevó el senador Josh Hawley, cuando recordó a sus seguidores que fue el único que se negó a certificar la victoria de Joe Biden el mismo día que se produjo el asalto al Capitolio, que se saldó con 5 muertes.