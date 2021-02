El consejo de Jill Biden, primera dama de Estados Unidos: "Esto es lo que yo te diría si fuera tu madre"

Jill Biden gesticula. Está relajada, su experiencia como profesora es evidente. Se siente cómoda en su papel de primera dama, "soy la primera dama" afirma. También delante de las cámaras, acaba de conceder su primera entrevista en solitario. "Si no me hubiera divorciado no habría conocido a Joe" asegura Jill Biden durante la entrevista.

La entrevista de Jill

Habla abiertamente de su divorcio y de su vida junto al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Y sí, se atreve a dar consejos. "Esto es lo que yo te diría si fuera tu madre, mi madre siempre me decía: las cosas irán mejor mañana".

Una habilidad que la doctora Biden pondrá en práctica en eso que los americanos llaman el "soft power": influir políticamente con sutileza. Ha asumido un papel protagonista y desde el primer día cuenta con su propia agenda en el Gobierno de los Estados Unidos.

Resulta inevitable acordarse de ella, Melania Trump tardó meses en instalarse en Washington junto a Donald Trump. En cuatro años apenas concedió entrevistas, y se involucró en pocas iniciativas.

El ex primera dama huía del foco público durante el mandato de su marido, Donald Trump. Fue un primera dama presidencial mucho más discreta y ausente. El pasado y el presente de la Casa Blanca. Jill Biden y Melania Trump.