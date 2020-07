Donald Trump plantea por sorpresa en Twitter retrasar las elecciones en Estados Unidos por el coronavirus

Donald Trump ha elegido Twitter para lanzar una importantísima novedad, se ha preguntado en un tuit si no sería una buena idea retrasar las elecciones presidenciales en EE.UU ante el avance del coronavirus. Trump lo justifica por el temor a que se produzca fraude en el voto por correo: "Con la votación universal por correo las elecciones de 2020 serán las más imprecisas y fraudulentas de la historia" asegura y añade que "Será una gran vergüenza para los Estados Unidos" y finaliza con la gran cuestión "¿Retrasar las elecciones hasta que las personas puedan votar de manera adecuada y segura?...

Queda claro que ésta puede ser la campaña electoral más polémica de la historia de Estados Unidos. Miles de votantes están solicitando el voto por correo debido al coronavirus. Los Estados no ven problema en ello, ni han comunicado que pueda generarse alguna anomalía pero Donald Trump se ha atrevido a segurar que tanto voto por correo daría lugar a las elecciones más fraudulentas de la historia. Lo ha dicho sin aportar de momento pruebas que sostengan esa sospecha. Trump plantea que -por el bien de los votantes- las elecciones no se celebren como estaba previsto el 3 de noviembre. El presidente no tiene la prerrogativa para cambiar la fecha, el retraso debería ser aprobado por el Congreso de los Estados Unidos.

Las últimas encuestas en estados tan importantes como Florida, Michigan o Pensilvania dan a Trump por debajo de su rival demócrata Joe Biden fortalecido también por la gestión del presidente de las protestas raciales provocadas por la muerte de George Floyd asfixiado bajo la bota de un policía impasible a sus gritos de que no podía respirar.

4 millones contagiados y 150.000 fallecidos

El presidente de Estados Unidos ha acusado en los últimos meses el golpe por la gestión de la pandemia del coronavirus a la que quitó importancia al principio hasta que la situación estalló primero en Nueva York y luego en otros puntos del país.

A día de hoy el coronavirus afecta ya a más de cuatro millones de estadounidenses y ha dejado 150.000 fallecidos.

Se negaba a usar mascarilla y sugirió usar gel hidroalcohólico en los pulmones

Donald Trump se ha negado a usar mascarilla hasta hace unos días rendido a la evidencia y a los consejos de su principal asesor, el doctor Fauci muy crítico en ocasiones con el presidente. Trump llegó a sugerir inyectar desinfectante para luchar contra el coronavirus, hubo quien acabó en el hospital por adoptar la idea del presidente.