¿Por qué evacuaron a Vance antes que a Trump? Así fue la operación de seguridad en el tiroteo en Washington

La actuación de los equipos de seguridad durante el intento de atentado registrado el sábado en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca ha puesto de relieve la eficacia de los protocolos diseñados para situaciones de máxima amenaza, con una respuesta rápida, coordinada y basada en un estricto orden de prioridades.

Uno de los agentes implicados en el dispositivo recibió un impacto de bala, aunque resultó ileso gracias al chaleco antibalas, en un episodio que evidencia tanto el riesgo asumido por los efectivos como la preparación del operativo ante escenarios críticos.

Respuesta inmediata y protocolo escalonado

Según coinciden los expertos en seguridad consultados, la intervención del Servicio Secreto se ajustó a los procedimientos establecidos para proteger a las máximas autoridades del Estado. La evacuación se desarrolló con rapidez y bajo un esquema jerárquico que determina a quién proteger primero y cómo actuar en cada fase del incidente.

Las imágenes del momento muestran cómo los servicios de inteligencia retiraron de la zona de peligro al vicepresidente, J.D. Vance, incluso antes de asegurar completamente el perímetro del presidente, Donald Trump. Este movimiento, lejos de ser una anomalía, responde a la organización interna de los equipos de protección.

"El dispositivo pone a resguardo a cada figura según su unidad asignada. Una vez que se estabiliza la situación, entran otros equipos y se refuerza la seguridad global", explica el experto Fernando Corchón, quien subrayó que cada unidad opera con autonomía táctica para garantizar la protección de su objetivo.

Pese a esa aparente evacuación anticipada del vicepresidente, los especialistas insisten en que la prioridad absoluta recae siempre en el presidente."Es el número uno, después el vicepresidente y, a continuación, las familias", señala el experto César Charro, en referencia al orden de protección que rige en este tipo de dispositivos.

La actuación conjunta de los distintos equipos permitió establecer un perímetro de seguridad, evacuar a las autoridades y minimizar el riesgo para los asistentes. La coordinación entre unidades, según los analistas, fue clave para evitar un escenario de mayor gravedad.

Reacción de civiles y periodistas

El comportamiento de los asistentes siguió en gran medida las pautas recomendadas en situaciones de atentado. La consigna básica, huir, esconderse o, en última instancia, defenderse, fue aplicada de forma espontánea por muchos de los presentes.

Una periodista que cubría el acto se desplazó a gatas hasta situarse junto al cordón de seguridad que protegía al presidente y a la primera dama, una decisión que los expertos consideran lógica. "Acercarse a los agentes que protegen al presidente aumenta las probabilidades de estar en una zona más controlada", señalan.

El resto de los periodistas también reaccionó con rapidez, ocultándose de la vista del atacante y reduciendo su exposición. Según los analistas, este tipo de respuesta es habitual entre profesionales acostumbrados a entornos de riesgo.

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