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Un juez pide a la UCO investigar las cuentas de Alberto González Amador desde 2014

El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha autorizado a la UCO a pedir la información bancaria de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y otras personas en relación a varias sociedades vinculadas a ellos.

Imagen de archivo de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador.

Un juez pide a la UCO investigar las cuentas de Alberto González Amador desde 2014 | Europa Press

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Miriam Vázquez
Publicado:

La UCO va a poder acceder a la información bancaria de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en relación a varias sociedades vinculadas a él y otras personas.

En un auto el magistrado del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid pide requerir a entidades bancarias información relativa a los movimientos y saldos que obren en sus bases relativas a dichas personas. Forma parte de una pieza abierta por presunta corrupción en los negocios.

Concretamente se le pide información desde el 1 de enero de 2014 y hasta el momento de cumplimentación de lo acordado. Esta información ha de entregarse a la Unidad de Policía Judicial. La Audiencia Provincial de Madrid rechazó el pasado mes de abril un recurso en el que González Amador pedía frenar estas investigaciones por una pieza separada de la causa en la que ya se investigan posibles delitos fiscales y de falsedad documental.

En el auto se señala que las diligencias practicadas hasta la fecha apuntan de forma "indiciaria y provisional" a la posible existencia de una operación relacionada con la compra de la sociedad Círculo de Belleza S.L. por 500.000 euros. Se quiere saber si esta compra tuvo como finalidad real el pago de una comisión a una persona vinculada a Quirón Prevención.

El juez ve proporcionada la injerencia en la privacidad financiera al estar amparada por una investigación penal concreta y delimitada. "La decisión judicial que acuerda esta diligencia no solo ha de ser procesalmente pertinente, sino que debe también insertarse en un marco de tratamiento de datos penalmente legítimo, orientado a fines determinados de investigación, sujeto al deber de colaboración de los destinatarios del requerimiento y constreñido por exigencias de corrección, pertinencia y uso finalista de la información obtenida".

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