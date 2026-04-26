Los periodistas asistentes a la cena donde se atacó a Trump aseguran que hubo falta de seguridad

Patricia Vasconcellos es periodista y documentalista de televisión brasileña y corresponsal para una televisión. Ella fue testigo directo del ataque de Cole Tomas Allen, un hombre de 31 años residente en Torrance, en el estado de California, y que trabajaba como profesor. Patricia lleva cuatro años asistiendo a esta cena de corresponsales que es un acto de libertad de prensa.

La periodista brasileña asegura que no tuvo que presentar su acreditación para entrar al Hotel Hilton de Washington, donde se celebraba el acto, y que ya sí una vez dentro le revisaron el bolso.

Considera Patricia que el servicio de seguridad no era el adecuado a un acto con presencia del Presidente de Estados Unidos, no tan riguroso como debería. Ella estaba colocada en una mesa cercana al escenario y tenía buena visibilidad, pero en un momento dado el desconcierto fue generalizado. Nadie sabía qué pasaba. No tenían cobertura, la cena se ubicó en un sótano, y muy pocos asistentes podían contactar con sus medios de comunicación. Fueron unos minutos eternos.

Desinformación y caos

Todos los periodistas, dice Patricia, obtenían respuestas contradictorias de los servicios de seguridad: "La cena continúa, ahora no, ahora se cancela" y las respuestas más frecuntas eran: "No sé", por parte de los agentes.

El apagón informativo y de protección fue brutal. De la cena salieron directamente hacia la Casa Blanca para asistir a la rueda de prensa del Presidente Trump. Toidavía con el miedo en el cuerpo asegura Patricia, que volverá a la cena que se programe en un futuro sin temor alguno. Ante todo ella es periodista.

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