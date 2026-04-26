Donald Trump exige acelerar su salón de baile en la Casa Blanca tras el intento de atentado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este domingo la finalización inmediata del salón de baile que ordenó construir en la Casa Blanca, después de haber sido evacuado la noche del sábado de la cena de la Asociación de Corresponsales por la irrupción de un hombre armado.

En un mensaje publicado en su red social, Truth Social, el mandatario insistió en que el incidente, en el que un agente del Servicio Secreto resultó herido, refuerza la conveniencia de disponer de una instalación "grande y segura" dentro del perímetro de la residencia presidencial.

"Lo que pasó anoche es exactamente la razón por la que nuestros grandes militares, el Servicio Secreto y las fuerzas del orden han estado exigiendo que se construya un salón de baile grande y seguro en los terrenos de la Casa Blanca", afirmó Trump en su mensaje.

El presidente volvió a cargar contra la batalla legal que mantiene suspendidas las obras del proyecto, valorado en 400 millones de dólares y que supuso la demolición de la histórica Ala Este en octubre de 2025. "La ridícula demanda contra el salón de baile, interpuesta por una mujer que paseaba a su perro y que no tiene ninguna legitimación, debe ser desestimada de inmediato", escribió el mandatario.

Trump se refería así al proceso judicial que el pasado marzo llevó al juez federal Richard Leon a ordenar la suspensión de las obras por falta de aprobación del Congreso. El juez de distrito, con sede en Washington, concedió entonces la solicitud de una medida cautelar preliminar presentada por un grupo conservacionista, lo que paralizó temporalmente el proyecto.

Según el presidente, el nuevo salón, de unos 8.000 metros cuadrados, es una estructura "de alto secreto militar" que cuenta con los máximos niveles de seguridad y carece de habitaciones superiores por donde "personas no autorizadas puedan filtrarse".

Trump hizo estas declaraciones al aludir al sospechoso del reciente incidente, identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, que intentó entrar armado al evento de gala. El hombre, que era huésped del Hotel Washington Hilton, fue neutralizado tras disparar contra el chaleco antibalas de un agente.

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