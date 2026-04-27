La carta de Cole Allen antes de intentar atentar contra Trump: "No tengo intención de permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes"

La investigación alrededor del intento de atentado contra Donald Trump se centra en la vivienda del sospechoso. Por determinar todavía está la motivación y hasta el momento la principal pista con la que se cuenta es un manifiesto que dejó escrito antes de intentar irrumpir en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca con un arma de fuego.

"No tengo intención de permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes", se puede leer en dicha carta para reconocer a continuación que sienete "rabia al pensar en todo lo que ha hecho esta administración".

Los investigadores creen que el tirador no tenía como único objetivo a Donald Trump. Allen pretendía atacar a "cargos públicos, sin incluir a Patel". "Son el objetivo, priorizando del más alto cargo al más bajo". En su escrito se presenta como Cole 'Fuerzafría' 'Amistoso Asesino Federal' y deja fuera tanto al personal de seguridad como del hotel. El documento explica también que utiliza perdigones y no balas para evitar daños mayores.

Donald Trump ha asegurado que se trata de un "lobo solitario" y que actuó movido por un "odio" profundo a los cristianos. Esto se desprende de otra parte del escrito en el que se refiere al dicho cristiano de que hay que poner la otra mejilla. "Poner la otra mejilla cuando otra persona es oprimida no es cristiano, sino complicidad con los crímenes del opresor" y cita "violaciones en centros de detención", a "los pescadores ejecutados sin juicio" o a "la adolescente violada por los muchos criminales de esta administración".

Además, reconoce que en Estados Unidos hay un estado de derecho, pero argumenta que, "cuando los representantes y jueces no cumplen la ley, nadie les debe nada". Allen pide insistente perdón a su familia, amigos y entorno en general y argumenta que "si hubiera habido otra forma de hacerlo, lo habría hecho".

Según el fiscal que lleva la investigación este ataque estaba minuciosamente planeado. Las informaciones que han trascendido indican que Allen viajó en tren desde Los Ángeles hasta Chicago y después a Washington donde se alojó en el mismo hotel en el que se celebraba la cena. Las armas que llevaba las habría comprado en los dos últimos años.

Un detalle curioso, es que según los registros de la Comisión Federal Electoral, donó 25 dólares a la campaña presidencial de Kamala Harris en octubre de 2024. Ahora está acusado de dos delitos graves por el momento: tenencia de armas de fuego y agresión. Por lo que se sabe, Allen no está colaborando con los agentes.

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