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Caso Epstein

Bill Gates rompe su silencio ante el Congreso de EEUU: admite que relacionarse con Jeffrey Epstein fue "un error enorme"

El fundador de Microsoft comparece ante el Congreso de Estados Unidos y asegura que nunca estuvo en la isla del financiero ni presenció comportamientos ilegales.

Imagen de archivo del cofundador de Microsoft, Bill Gates

Imagen de archivo del cofundador de Microsoft, Bill GatesGetty

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Bill Gates ha vuelto a pronunciarse sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein. El cofundador de Microsoft compareció este miércoles ante una comisión del Congreso de Estados Unidos para responder sobre la relación que mantuvo con el financiero, fallecido en 2019 mientras esperaba juicio por delitos relacionados con tráfico sexual de menores.

Durante su declaración, Gates rechazó haber tenido conocimiento de actividades ilícitas y negó cualquier participación en conductas delictivas. El empresario reconoció, no obstante, que relacionarse con Epstein fue un error del que sigue arrepintiéndose.

Su declaración ante el Congreso

La comparecencia se produjo ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que investiga diferentes aspectos vinculados al caso Epstein y las relaciones que mantuvo con figuras de relevancia política, económica y social.

En el texto preparado para su intervención, Gates fue contundente: "Nunca presencié ni tuve indicio alguno de que Epstein estuviera involucrado en conductas delictivas en curso. Nunca fui a su isla, a su hacienda ni a su casa en Florida. Nunca victimicé a nadie".

A su llegada al Capitolio, el fundador de Microsoft también expresó su disposición a colaborar con la investigación. "Espero que mi testimonio sea útil para el trabajo -un trabajo importante- del comité para encontrar justicia para las víctimas", afirmó ante los periodistas.

Los vínculos con Epstein

El nombre de Gates aparece en parte de la documentación difundida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el entorno de Jeffrey Epstein. Esos documentos reflejan contactos y relaciones entre el financiero y distintas personalidades públicas.

Meses atrás, el empresario ya había reconocido públicamente que dedicar tiempo a Epstein fue "un error enorme". Según una grabación difundida por medios estadounidenses, Gates admitió haber mantenido encuentros con él y haber involucrado en algunas reuniones a miembros de su fundación, aunque insistió en que nunca observó comportamientos ilegales.

"No hice nada ilegal. No vi nada ilegal", sostuvo entonces.

La comparecencia de Gates se suma a las de otras figuras que ya han declarado ante la comisión parlamentaria. Entre ellas figuran el expresidente estadounidense Bill Clinton y el actual secretario de Comercio, Howard Lutnick.

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