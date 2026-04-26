Tres intentos de atentado contra Donald Trump y la larga historia de ataques a presidentes en EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue evacuado este sábado junto a la primera dama, Melania Trump, y su Gabinete de la tradicional cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca tras un intento fallido de atentado en el hotel Washington Hilton.

El incidente, neutralizado por el Servicio Secreto, dejó a un agente herido —fuera de peligro— y terminó con la detención de un sospechoso de 31 años identificado como Cole Allen, acusado de asalto a un agente federal y uso de arma de fuego en un crimen violento.

Según las primeras investigaciones, el atacante irrumpió armado en uno de los controles de seguridad del recinto e intentó atravesar el vestíbulo disparando antes de ser reducido. Los disparos provocaron escenas de pánico en el interior del evento: asistentes y periodistas, entre ellos la corresponsal Kaitlan Collins, se vieron obligados a refugiarse bajo las mesas mientras se activaba el protocolo de evacuación. El presidente, el vicepresidente y los principales líderes políticos abandonaron el lugar entre aplausos.

Horas después, Trump compareció ante los medios para elogiar la actuación "muy rápida y eficaz" del Servicio Secreto. Restó gravedad al suceso al describir al atacante como un "lobo solitario" con "graves problemas", aunque reconoció que su cargo implica riesgos constantes. El mandatario aprovechó además para insistir en la necesidad de reforzar la seguridad en la Casa Blanca, defendiendo su proyecto de construir un salón de baile acorazado con cristales antibalas y protección contra drones.

El episodio, que ha sido condenado tanto por aliados internacionales como por rivales políticos, vuelve a poner el foco en una constante histórica en Estados Unidos: la violencia dirigida contra sus líderes. Desde el siglo XIX, la política estadounidense ha estado marcada por atentados, algunos mortales y otros frustrados, que han definido su historia institucional.

Otros atentados en Estados Unidos

A lo largo de la historia de EEUU, cuatro presidentes en ejercicio fueron asesinados. El primero de ellos fue Abraham Lincoln en 1865; a éste le siguió James A. Garfield en 1881; William McKinley en 1901; y John F. Kennedy en 1963. A ellos se suma el asesinato del candidato presidencial Robert F. Kennedy en 1968, uno de los episodios más traumáticos de la historia reciente del país.

Junto a estos magnicidios, una larga lista de atentados fallidos evidencia la persistencia de esta amenaza. Andrew Jackson sobrevivió en 1835 cuando las armas de su atacante no funcionaron. Theodore Roosevelt fue herido en 1912 durante la campaña electoral. Franklin D. Roosevelt salió ileso de un ataque en 1933, mientras que Harry S. Truman resistió un asalto armado en 1950.

En la segunda mitad del siglo XX, los ataques continuaron: George Wallace quedó paralizado tras recibir varios disparos en 1972; Gerald Ford sobrevivió a dos intentos en 1975; y Ronald Reagan fue herido en 1981. Más recientemente, Bill Clinton y George W. Bush también fueron objetivos de ataques fallidos.

El propio Trump figura en esta cronología contemporánea tras resultar herido en 2024 en un mitin en Pensilvania y sobrevivir a otro intento en Florida ese mismo año. El suceso de este sábado, aunque sin consecuencias fatales, se suma a esa cadena histórica.

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