Una discapacitada física lucha porque las ratas sean reconocidas como animales terapéuticos

Danni Moore, una mujer de California que sufre fibromialgia y osteoporosis, tiene como mascota terapéutica a Hiyo Silver. Su rata, además de hacerle compañía, le ayuda a combatir su discapacidad.

"Me avisa lamiéndome el cuello y los hombros cuando tengo espasmos, Tengo los nervios dañados, y no los siento hasta que se me ponen realmente mal", comenta Moore.

Para ella es un apoyo imprescindible, pero la Justicia de Estados Unidos no está del todo de acuerdo. El 15 de marzo se aprobó una ley que reconoce únicamente como animal terapeútico a los perros y a los caballos.

Cuando Danni se enteró de la nueva ley, pidió a su ayuntamiento que le permitiera seguir teniendo a sus ratas. Al poder llevarlas en el hombro, le avisan para tomar sus pastillas. Asegura que si tuviera en su lugar un perro, pesaría demasiado, y reaccionaría de forma más nerviosa a sus ataques.