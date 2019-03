Dimite la consejera delegada de News International, Rebekah Brooks

Rebekah Brooks, consejera delegada de News International, la filial británica del emporio mediático News Corp del magnate Rupert Murdoch, ha presentado su dimisión, según informa la cadena Sky News.

"Como podéis imaginar los últimos tiempos han sido difíciles", explica Brooks, también ex editora de 'News Of The World', la publicación de News Corp en el ojo del huracán por las escuchas a personalidades y familiares de víctimas de delitos, atentados o de soldados muertos en las guerras de Irak y Afganistán y que ha sido cerrada.

"Ahora necesito concentrarme en corregir las distorsiones y refutar las alegaciones en relación con mi trabajo como periodista, editora y ejecutiva", por lo que "mi renuncia me permite tener libertad y el tiempo para ofrecer mi plena cooperación a todas las actuales y futuras investigaciones, la investigación policial y la comparecencia" ante la comisión parlamentaria que estudia lo ocurrido, ha precisado.

Según explica, ha hecho llegar su renuncia a Rupert y James Murdoch y "aunque ha sido objeto de discusión, esta vez mi renuncia ha sido aceptada". En este sentido, ha agradecido al magnate su "amabilidad y sus consejos incisivos durante toda su carrera" y a su hijo el que ha sido de gran "inspiración".

Brooks, que ayer había accedido a comparecer el próximo martes ante la comisión parlamentaria, al igual que Murdoch y su hijo James, ha lamentado que "la reputación de la compañía a la que tanto queremos, así como la libertad de prensa que tanto valoramos, están en peligro".

Además, ha señalado que como directora ejecutiva de News International siente "un profundo sentido de responsabilidad por las personas a las que hemos hecho daño" y por ello ha reiterado su "pesar por lo que sabemos que ha ocurrido".

Según Sky News, su puesto lo ocupará Tom Mockridge, director ejecutivo de Sky Italia.