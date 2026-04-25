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Roban 149 monedas de oro del Tesoro de Villanueva de la Serena en el Museo Arqueológico de Badajoz

Los ladrones accedieron de madrugada por la parte trasera del edificio, forzaron una reja y rompieron la vitrina para sustraer las monedas.

Una de las monedas pertenecientes al &quot;Tesoro de Villanueva&quot;

Una de las monedas pertenecientes al "Tesoro de Villanueva"Europa Press

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Iman Benataya
Publicado:

149 monedas que componen el Tesoro de Villanueva de la Serena han sido sustraídas esta madrugada del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz. Según ha informado la Junta de Extremadura, los autores del robo accedieron al edificio por la parte trasera, tras forzar una reja. Una vez en el interior, rompieron de forma violenta la vitrina en la que se exponían las monedas para robarlas.

El aviso se ha producido sobre las 6 de esta mañana a través del servicio de vigilancia del museo, a pesar de que cuando llegaron los agentes de la Policía Nacional ya no había nadie. A lo largo de la mañana, la zona ha permanecido acordonada, con presencia de efectivos policiales, mientras la Policía Científica realizaba la inspección técnica para esclarecer los hechos.

Desde la Junta de Extremadura han asegurado que el museo cuenta con vigilancia permanente y cumple con todas las medidas de seguridad exigidas. A raíz de los hechos, el centro permanecerá cerrado al público hasta nuevo aviso.

Conjunto de gran valor

El Tesoro de Villanueva de la Serena está formado por 149 monedas de oro descubiertas en 1987, acuñadas durante los reinados de Carlos III, Carlos IV y Fernando VII en distintas cecas de España y América. Se trata de un conjunto de considerable valor histórico, y su origen se vincula a una ocultación realizada a comienzos del siglo XIX.

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