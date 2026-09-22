El príncipe Harry prepara un documental sobre su madre, Diana de Gales

Las conversaciones están muy avanzadas. Es lo que se comenta en el sector sobre el proyecto del príncipe Harry: homenajear a su madre, Diana de Gales, en el 30 aniversario de su muerte con un documental que se emitiría en 2027.

Al parecer, el hijo pequeño de Carlos III llevaría al menos un año recopilando testimonios y recuerdos de quienes conocieron a la princesa.

Harry ha estado trabajando en el proyecto sin contar con el visto bueno de palacio

Proyecto audiovisual que podría reavivar una vieja controversia dentro de los Windsor: quién tiene derecho a hablar en nombre del legado de Diana y cómo lo hace cada uno de sus hijos.

El gran problema es que Guillermo y Harry llevan años distanciados y, según las informaciones publicadas por la prensa británica, apenas mantienen contacto.

La última imagen de ambos juntos en un acto público se produjo durante la coronación de Carlos III, en mayo de 2023. Y si bien en el 20 aniversario de la muerte de su madre, los dos hermanos trabajaron juntos, la situación ahora es radicalmente diferente.

El legado de Diana vuelve a separar a los hermanos

Desde que abandonó sus funciones como miembro activo de la familia real, Harry ha recurrido en numerosas ocasiones a la figura de su madre para explicar determinadas decisiones de su vida.

Entrevistas que le han proporcionado suculentos ingresos económicos y que han separado aun más a los hermanos. Distancia que por el momento se mantiene apesar de que Harry ha vuelto a Londres con su mujer y sus dos hijos.

De salir adelante el proyecto también coincidiría con el lanzamiento del nuevo libro de Charles Spencer, hermano de la princesa, "El canto del cisne. Diana, mi hermana" en el que expone sus vivencias junto a su hermana y lo que sintió durante su funeral y que quienes ya lo han leído aseguran que no gustará nada a la familia real británica, que nuevamente sale mal parada.