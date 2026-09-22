VÍDEO: Así ha anunciado Albares por las calles de Nueva York que se reunirá con su homólogo marroquí

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se reunirá con su homólogo marroquí, Naser Burita, para abordar la situación que vive Ceuta. El titular de exteriores español aseguró que ambos ya han hablado sobre la amenaza del día 23 y asegura que Marruecos tomará las medidas que lo eviten.

Albares anunció esa reunión con Burita grabándose a modo de 'selfie' por una calle de Nueva York mientras paseaba alrededor de la gente.

El jefe de la diplomacia española explicó que habla prácticamente a diario con el ministro de Exteriores marroquí y que los dos han acordado verse esta semana para conversar del retorno de los migrantes irregulares que permanecen en la ciudad autónoma de Ceuta tras la entrada masiva del pasado 30 de julio. Ha asegurado que su homólogo marroquí le traslada que van a colaborar "en todo momento" para resolver la situación en Ceuta, algo que, según Albares, se "constata desde el primer momento".

En declaraciones a los medios desde Nueva York, Albares ha reiterado que tras la entrada de unos 80.000 migrantes a Ceuta desde la frontera con Marruecos contactó con el ministro marroquí para reclamar la movilización de "todos los medios que fueran necesarios" para "cortar ese flujo de personas" que, según ha recordado, "se consiguió al final" y regresaron en 48 horas "el 90 por ciento" de las personas que entraron irregularmente.

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