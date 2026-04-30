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El Parlamento Europeo mantiene el veto a Delcy Rodríguez: su asistencia a la Cumbre Iberoamericana de Madrid, en el aire

La Eurocámara rechaza levantar las sanciones a la dirigente venezolana tras la invitación del Gobierno español, lo que pone en duda su asistencia al encuentro de noviembre.

Delcy Rodríguez

El Parlamento Europeo mantiene el veto a Delcy Rodríguez tras la invitación de Sánchez a la Cumbre Iberoamericana | EUROPAPRESS

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Paula Hidalgo
Publicado:

El Parlamento Europeo ha votado este jueves en contra de levantar las sanciones a Delcy Rodríguez, lo que mantiene el veto que le impide entrar en la Unión Europea y complica su posible asistencia a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre.

La decisión llega apenas dos días después de que el Gobierno de Pedro Sánchez anunciara su intención de invitar a la dirigente venezolana al encuentro, uno de los eventos internacionales más importantes previstos este año en España.

Una votación contundente

El resultado en la Eurocámara ha sido claro: 507 votos a favor de mantener las sanciones, 31 en contra y 35 abstenciones. La resolución, impulsada por el Partido Popular Europeo, pide al Consejo Europeo que no levante las restricciones mientras no haya avances en Venezuela.

Entre esas condiciones, los eurodiputados exigen la liberación de presos políticos, la retirada de cargos contra la oposición y una hoja de ruta hacia elecciones libres.

Un revés para el Gobierno

El pronunciamiento del Parlamento Europeo supone un obstáculo para los planes del Ejecutivo español, que busca que la cumbre de Madrid cuente con la máxima representación internacional.

Aunque la decisión de la Eurocámara no es vinculante, sí marca una posición política clara que ahora el Gobierno tendrá que intentar revertir ante el Consejo Europeo, que tiene la última palabra. Si las sanciones no se levantan, la presencia de Delcy Rodríguez en la cumbre quedaría en el aire. Aun así, existe la posibilidad de sortear el veto en el caso de jefes de Gobierno en ejercicio, aunque sin EL Rspaldo de los socios europeos.

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