Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

Marruecos

El control total de Mohamed VI en Marruecos: designa los Ministerios clave y marca el camino del Gobierno

Este miércoles los marroquíes deben elegir a los 395 diputados de la Cámara de Representantes, en unos comicios marcados por el desencanto de los ciudadanos y el control total que ejerce Mohamed VI.

Mohamed VI, rey de Marruecos

Marruecos celebra elecciones marcadas por el desencanto ciudadano y el control de Mohamed VI | Marc Ferrá | Susana Román | Ana Coll

Publicidad

Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
Publicado:

Marruecos celebra este miércoles las elecciones para renovar los 395 escaños de su Parlamento y designar al nuevo partido político que dirija en país. Una dirección condicionada y supeditada a Mohamed VI, la persona que realmente gobierna al país africano. Y es que nada ocurre sin pasar antes por Palacio, por mucho que Marruecos se defina como una monarquía constitucional, democrática, parlamentaria y social.

A diferencia de España, en Marruecos el poder lo ostenta el Rey, en este caso, Mohamed VI. Es el monarca marroquí quien marca el camino al gobierno y las decisiones clave y estratégicas. También designa los llamados 'ministerios de soberanía', como Interior, Exteriores o Defensa.

Este miércoles se vota el nuevo Parlamento y la primera fuerza será la encargada de presidir en nuevo ejecutivo. Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, es el principal favorito para convertirse en el ganador de unos comicios en los que la participación es el gran reto. En las últimas elecciones, se rozó por muy poco el 50% de participación, siendo los más jóvenes los que menos interés y confianza muestran en la clase política.

"Espero que los candidatos estén a la altura de las expectativas de la población independientemente de su clase social", señala un ciudadano marroquí.

"Los proyectos que tienen no son suyos, porque es el Rey quien está detrás de ellos"

Algo difícil teniendo en cuenta que el actual primer ministro, Aziz Ajanuch, además de amigo de Mohamed VI, es un empresario multimillonario con una fortuna de 1.600 millones de dólares.

"No trabajan para los ciudadanos. Los proyectos que tienen no son suyos, porque es el Rey quien está detrás de ellos", denuncia otro ciudadano de Marruecos.

Y es que Mohamed VI ejerce un poder casi absoluto: no solo controla cuatro Ministerios clave, también es el monarca mas rico de África y el mayor empresario del país gracias a una red de familiares, amigos de la infancia y de la universidad. Un reinado que comenzó el 23 de julio de 1999, tras la muerte de su padre, el rey Hasán II.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Nuevo tiroteo del ICE: un agente federal dispara a un migrante venezolano en Austin, Texas

Ataque ICE

Publicidad

Mundo

Mohamed VI, rey de Marruecos

El control total de Mohamed VI en Marruecos: designa los Ministerios clave y marca el camino del Gobierno

Bandera de Portugal

Hallan muerta en su domicilio a la embajadora de Portugal en Bulgaria

Niña cubo Rubik

Vídeo: Una niña china de seis años bate dos veces en tres días el récord mundial femenino del cubo de Rubik

Bandera de la Unión Europea frente al edificio del Parlamento Europeo en Bruselas
Idiomas

España pide de nuevo la oficialidad del catalán y el euskera en la UE

Donald Trump durante su discurso en la Asamblea de la ONU
ONU

Donald Trump sobre Irán: "Yo he hecho la paz, y si no firman un acuerdo tengo que decidir si los aniquilo"

Diana de Gales y el príncipe Enrique
DIANA DE GALES

El príncipe Harry prepara un documental sobre su madre, Diana de Gales

El hijo pequeño de Lady Di quiere lanzar el documental con motivo del 30 aniversario de la muerte de la princesa.

Aviones de combate de la OTAN avistan "objetos no identificados": Lituania, Polonia y Letonia en alerta aérea
Guerra híbrida

Aviones de combate de la OTAN avistan "objetos no identificados": Lituania, Polonia y Letonia, en alerta aérea

Polonia, Lituania y Letonia despliegan patrullas e interceptores ante el aumento de la actividad militar rusa y posibles amenazas híbridas a sus infraestructuras críticas.

Imagen de archivo de Macron y de una joven usando el teléfono.

Francia pide a la UE que flexibilice las normas sobre carburantes para aumentar la oferta

Imagen de archivo de una ambulancia de Turquía

Al menos 11 heridos en un tiroteo cerca de un colegio en la localidad turca de Turgutlu

Albares NY

VÍDEO: Así ha anunciado Albares por las calles de Nueva York que se reunirá con su homólogo marroquí

Publicidad