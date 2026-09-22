El control total de Mohamed VI en Marruecos: designa los Ministerios clave y marca el camino del Gobierno

Marruecos celebra este miércoles las elecciones para renovar los 395 escaños de su Parlamento y designar al nuevo partido político que dirija en país. Una dirección condicionada y supeditada a Mohamed VI, la persona que realmente gobierna al país africano. Y es que nada ocurre sin pasar antes por Palacio, por mucho que Marruecos se defina como una monarquía constitucional, democrática, parlamentaria y social.

A diferencia de España, en Marruecos el poder lo ostenta el Rey, en este caso, Mohamed VI. Es el monarca marroquí quien marca el camino al gobierno y las decisiones clave y estratégicas. También designa los llamados 'ministerios de soberanía', como Interior, Exteriores o Defensa.

Este miércoles se vota el nuevo Parlamento y la primera fuerza será la encargada de presidir en nuevo ejecutivo. Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, es el principal favorito para convertirse en el ganador de unos comicios en los que la participación es el gran reto. En las últimas elecciones, se rozó por muy poco el 50% de participación, siendo los más jóvenes los que menos interés y confianza muestran en la clase política.

"Espero que los candidatos estén a la altura de las expectativas de la población independientemente de su clase social", señala un ciudadano marroquí.

"Los proyectos que tienen no son suyos, porque es el Rey quien está detrás de ellos"

Algo difícil teniendo en cuenta que el actual primer ministro, Aziz Ajanuch, además de amigo de Mohamed VI, es un empresario multimillonario con una fortuna de 1.600 millones de dólares.

"No trabajan para los ciudadanos. Los proyectos que tienen no son suyos, porque es el Rey quien está detrás de ellos", denuncia otro ciudadano de Marruecos.

Y es que Mohamed VI ejerce un poder casi absoluto: no solo controla cuatro Ministerios clave, también es el monarca mas rico de África y el mayor empresario del país gracias a una red de familiares, amigos de la infancia y de la universidad. Un reinado que comenzó el 23 de julio de 1999, tras la muerte de su padre, el rey Hasán II.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.