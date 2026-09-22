Hallan muerta en su domicilio a la embajadora de Portugal en Bulgaria

La embajadora de Portugal en Bulgaria, Ana Maria Ribeiro da Silva, ha sido hallada muerta este martes en su domicilio de Sofía. La diplomática tenía 66 años y, según han informado a EFE fuentes del Ministerio del Interior búlgaro, su cuerpo no presentaba signos de violencia.

Las primeras informaciones apuntan a que la causa más probable del fallecimiento habría sido un infarto.