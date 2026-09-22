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Hallan muerta en su domicilio a la embajadora de Portugal en Bulgaria

Ana Maria Ribeiro da Silva, de 66 años, fue encontrada después de que no acudiera a trabajar; las primeras informaciones apuntan a un infarto como causa probable de la muerte.

Bandera de Portugal

Bandera de Portugal Europa Press

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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La embajadora de Portugal en Bulgaria, Ana Maria Ribeiro da Silva, ha sido hallada muerta este martes en su domicilio de Sofía. La diplomática tenía 66 años y, según han informado a EFE fuentes del Ministerio del Interior búlgaro, su cuerpo no presentaba signos de violencia.

Las primeras informaciones apuntan a que la causa más probable del fallecimiento habría sido un infarto.

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