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Guerra híbrida

Aviones de combate de la OTAN avistan "objetos no identificados": Lituania, Polonia y Letonia, en alerta aérea

Polonia, Lituania y Letonia despliegan patrullas e interceptores ante el aumento de la actividad militar rusa y posibles amenazas híbridas a sus infraestructuras críticas.

Aviones de combate de la OTAN avistan "objetos no identificados": Lituania, Polonia y Letonia en alerta aérea

Aviones de combate de la OTAN avistan "objetos no identificados": Lituania, Polonia y Letonia en alerta aérea Reuters-Valentyn Ogirenko

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María Lafalla
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Dos cazas EF-18M del Ejército del Aire español, integrados en el Destacamento Aéreo Táctico ‘Ámbar’ con base en Ämari (Estonia), ejecutaron con éxito su primera misión de alerta rápida Alpha Scramble. Las aeronaves españolas despegaron de emergencia para identificar y escoltar a un avión de vigilancia de la Fuerza Aérea Rusa que volaba sobre aguas internacionales sin haber presentado un plan de vuelo ni comunicarse con el control de tráfico aéreo civil.

Restricciones aéreas y despliegues preventivos

De manera simultánea, Lituania, Polonia y Letonia reforzaron la vigilancia de su espacio aéreo durante la noche del lunes.

Lituania emitió un aviso NOTAM (Notice to Airmen) que prohibió temporalmente las operaciones en el aeropuerto de Vilna debido a la detección de objetos no identificados en las inmediaciones. Según datos de la plataforma Flightradar24, varios vuelos comerciales con destino a la capital lituana tuvieron que ser desviados a aeropuertos alternativos.

En Polonia, el Comando Operacional de sus Fuerzas Armadas movilizó aviación militar de combate y puso en estado de máxima alerta los sistemas de radar y defensas antiaéreas tierra-aire. La medida se adoptó de forma preventiva como respuesta a los ataques rusos con misiles lanzados contra el oeste de Ucrania.

A la par del despliegue en el aire, los países de la zona intensifican la seguridad en tierra frente a posibles ataques híbridos. Lituania ha anunciado un plan de blindaje especial para la futura subestación eléctrica clave que conectará la red báltica con Europa occidental.

Según confirmó a la agencia Reuters Andrius Šemeškevičius, CEO de la operadora eléctrica Litgrid, las instalaciones contarán con perímetros capaces de soportar camiones bomba, detectores de túneles subterráneos y "sarcófagos" de hormigón diseñados para proteger los transformadores principales contra ataques directos de drones explosivos. Las fuerzas de inteligencia locales no descartan que Rusia intente llevar a cabo operaciones de falsa bandera en estos puntos estratégicos.

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