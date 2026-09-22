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Francia pide a la UE que flexibilice las normas sobre carburantes para aumentar la oferta

Además, el Gobierno se dispone a anunciar este martes medidas internas para aliviar la presión sobre los consumidores.

Emmanuel Macron

Emmanuel Macron EUROPAPRESS

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
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El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha pedido a la Comisión Europea flexibilizar temporalmente algunas normas sobre carburantes con el fin de aumentar la oferta y contener el impacto del fuerte encarecimiento del petróleo. Mientras tanto, el Gobierno se dispone a anunciar este martes medidas internas para aliviar la presión sobre los consumidores.

Macron advierte en una carta dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y publicada este martes por la prensa francesa, que la crisis en Oriente Medio y los ataques ucranianos contra refinerías rusas amenazan con reducir aún más la oferta mundial de productos petrolíferos.

El presidente francés calcula que, una vez agotadas las reservas saudíes, el mercado mundial podría perder al menos otros cuatro millones de barriles diarios de suministro.

Algunas medidas

Entre las medidas solicitadas se puede encontrar retrasar un año, hasta enero de 2028, la aplicación de determinadas obligaciones europeas sobre la medición y notificación de emisiones de metano vinculadas a la producción de petróleo y gas. Además, Macron pide facilitar temporalmente el uso de biocarburantes. En concreto, propone permitir que los distribuidores sustituyan el diésel B7 por B10, que contiene hasta un 10% de biocarburante, siempre que su compatibilidad con los vehículos actuales esté garantizada.

Una tercera propuesta persigue flexibilizar temporalmente algunos requisitos técnicos aplicables a las refinerías europeas, sin comprometer la seguridad de las instalaciones.

Macron considera que estas modificaciones podrían permitir aumentar entre un 5% y un 20% la producción de las refinerías francesas, según una consulta realizada al sector.

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