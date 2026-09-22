Vídeo: Una niña china de seis años bate dos veces en tres días el récord mundial femenino del cubo de Rubik

Solo tiene seis años, pero su velocidad con el cubo de Rubik ya la ha llevado a hacer historia. La pequeña china Lian Yunzhi ha conseguido batir el récord mundial femenino de esta disciplina después de resolver el conocido rompecabezas 3x3 en apenas 4,27 segundos.

Una marca excepcional que llega, además, después de haber superado el récord mundial en dos ocasiones en un periodo de apenas tres días.

Dos récords en solo tres días

La habilidad de Lian Yunzhi destaca no solo por su corta edad, sino también por la rapidez con la que ha conseguido mejorar sus propios registros. En apenas tres jornadas, la niña logró rebajar dos veces la mejor marca mundial femenina.

Su último resultado ha dejado el récord en 4,27 segundos, una cifra que la sitúa como la mujer más rápida del mundo resolviendo el cubo de Rubik 3x3.

Una barrera nunca superada

Con esta nueva marca, Lian Yunzhi ha alcanzado otro hito: se ha convertido en la única mujer del mundo capaz de conseguir una media inferior a los 4,5 segundos.