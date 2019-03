Decenas de ejemplares de manta aparecen muertos en una playa de Gaza

Decenas de mantas 'mobulas' han aparecido muertas en una playa de Gaza. Los pescadores locales no daban crédito al hallazgo. Bob Rubin, experto en 'batoideos' (superorden de peces cartilaginosos) de Santa Rosa Junior College, en California, asegura: "He trabajado en el Golfo de California durante muchos años, donde la especie es muy abundante, y nunca he visto un varamiento masivo como este".

Las mantas 'mobulas' son uno de los peces más grandes que existen y han desarrollado esqueletos de cartílago en vez de huesos. Según recoge el periódico británico Daily Mail, Rubin afirma que esta especie viaja a menudo en bandas de miles de ejemplares y que además tienen la capacidad de saltar sobre el agua e impulsarse en el aire, por lo que reciben también el apelativo de 'voladoras'. El experto declara que este hecho es "realmente extraño y desconocido".

Rubin agrega, que a simple vista, y sin realizar un análisis exhaustivo, puede diagnosticar como causas de tal suceso algún tipo de problema estomacal o de alteración en las branquias. Los animales parecen tener la sangre acumulada principalmente en las "alas" (aletas pectorales) y que otra posible explicación es que que podría haber sido causada al golpearse con barcos o rocas, asegura. Otra conjetura del experto apunta "a una posible estampida causada por algún tipo de ruido submarino o señales eléctricas".