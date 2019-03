Cuatro fallecidos en un tiroteo en Buffalo, EEUU

Medio centenar de vehículos de la Policía acordonan el lugar del tiroteo. El suceso ha ocurrido delante de un restaurante.

En Buffalo, la ciudad de las cataratas del Niágara.

Una discusión o una pelea durante una fiesta en el local, previa a una boda, acabó en la calle a las dos y media de la madrugada y fue seguida de varios disparos.

Como afirma uno de los testigos, “esta noche había una celebración en el chill grill, o algo así. No estoy segura del nombre. Por teléfono me contaron que la gente salió del restaurante y empezaron los disparos. Todo el mundo se agachó y el que me estaba hablando por teléfono fue alcanzado. Es todo lo que sé”.

En total siete son las personas que han caído víctimas de las balas. Cuatro de ellas, dos hombres y dos mujeres, han muerto.

Los policías creen que el o los asesinos no asistían a la fiesta.

Que vinieron de fuera a matar, ¿por qué? No se sabe.