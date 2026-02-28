ORIENTE PRÓXIMO
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán, en directo: Sánchez rechaza la acción en Irán
El presidente de Estados Unidos ha pedido a la población iraní que "esté lista" para tomar el Gobierno, una vez acabe la operación militar contra el régimen iraní.
Publicidad
Estados Unidos e Israel han iniciado este sábado una operación militar contra Irán que ambos países presentan como un "ataque preventivo" con el objetivo de neutralizar amenazas inminentes contra su territorio. La ofensiva ha comenzado poco después de las ocho de la mañana, cuando se activaron sirenas antiaéreas en distintas zonas, en un contexto de rápida escalada regional.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en su red social Truth que el objetivo es "eliminar amenazas inminentes” del régimen iraní y reiteró que “Irán nunca tendrá un arma nuclear". En reacción a los bombardeos, la Guardia Revolucionaria iraní confirmó este sábado ataques contra bases estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos como represalia.
En paralelo, la alta representante de Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, advirtió de que los programas nucleares y de misiles balísticos de Irán, así como "su apoyo a grupos terroristas", suponen "una grave amenaza para la seguridad mundial". Kallas calificó de "peligrosos" los últimos acontecimientos y anunció la retirada del personal no esencial de la UE en la región, además de señalar que la red consular está "plenamente comprometida" con facilitar la salida de ciudadanos europeos.
También indicó que la UE se coordina con socios árabes para explorar vías diplomáticas y que la misión naval Aspides permanece en "alerta máxima" en el mar Rojo para contribuir a mantener abierto el corredor marítimo. Por otra parte, al menos cinco niñas murieron este sábado en un ataque israelí contra la ciudad de Minab, en el sur del país, que alcanzó un colegio de primaria, según informó el vicegobernador de la provincia de Hormozgan, Ahmad Nafisi.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: Urtasun califica de "ilegal" el ataque a Irán por parte de EEUU e Israel
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, calificó este sábado de "ilegal" el ataque a Irán por parte de Estados Unidos e Israel y advirtió de una mayor represión por parte de Teherán.
Así lo manifestó en redes sociales y en la que aseguró que "condenamos sin paliativos los bombardeos de Estados Unidos e Israel en Irán. Esta agresión generará una escalada que vuelve a situar a Oriente Medio al borde del abismo". A esto añadió que "la espiral de violencia solo trae más caos y más sufrimiento para los pueblos de la región".
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: así está la situación en Jerusalén
La analista en Jerusalén, Nuria Garrido, explica cómo está la situación en la ciudad tras el ataque de Israel y EEUU a Irán. "En toda la mañana no han parado de sonar las alarmas antiaéreas, así como fuertes explosiones", ha aseverado.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: Belarra condena la "Intervención ilegal" en Irán
La diputada y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, lamentó este sábado la "intervención militar ilegal" de EEUU e Israel en Irán y exigió al Gobierno de España que aísle a Trump, rompa con la OTAN y cierre las bases norteamericanas en suelo español.
"Es evidente que esta es una guerra por petróleo, lo único que le interesa a EEUU es la pasta y lo que quieren es que Irán, igual que Venezuela, deje de venderle petróleo barato a China", aseveró Belarra.
La secretaria general de la formación morada, quien exhortó al Gobierno de España a que "haga algo de una vez", afirmó que lo único que les interesa a los americanos es su guerra comercial con China.
"No tiene nada que ver con la democracia y es una absoluta barbaridad", denunció. Respecto a Andalucía, la secretaria general de Podemos indicó que "es el momento de recuperar el espíritu del 28 de febrero y del 4 de diciembre".
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: el presidente de Israel agradece el apoyo de Trump en nueva guerra contra Irán
El presidente israelí, Isaac Herzog, agradeció este sábado a su homólogo Donald Trump su "decisión histórica y valiente" de atacar Irán de forma conjunta, lo que ha desencadenado una oleada de ataques iraníes también contra bases militares estadounidenses en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos.
"Les apoyo plenamente a usted, al primer ministro Benjamín Netanyahu y a sus equipos en esta decisión de lanzar una audaz operación conjunta contra el principal Estado patrocinador del terrorismo, responsable de décadas de terrorismo y asesinatos masivos en todo el mundo y que aspira a convertirse en un estado con armas nucleares", dijo Herzog en un comunicado.
El mandatario subrayó su confianza en el Ejército de Israel, reafirmando el apoyo del pueblo a las acciones militares. "Que Dios os bendiga a todos y que regreséis a casa en paz", dijo a los miles de reservistas israelíes que ya han sido movilizados.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: Sánchez rechaza los bombardeos de EEUU e Israel en Irán
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado este sábado la acción militar unilateral de EEUU e Israel en Irán porque "contribuye a un orden internacional más incierto y hostil" y ha pedido "desescalada y diálogo".
En su cuenta de la red social X, Sánchez también ha rechazado las acciones del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria. "No podemos permitirnos otra guerra prolongada y devastadora en Oriente Medio", ha sentenciado.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: la aerolínea Swiss suspende sus vuelos a Tel Aviv y Dubai
La compañía aérea suiza, Swiss, filial de la alemana Lufthansa, ha anunciado este sábado la suspensión de sus vuelos a la ciudad israelí de Tel Aviv hasta el 7 de marzo y también los dirigidos desde Zúrich a Dubai (Emiratos Árabes Unidos).
La suspensión afecta a 14 vuelos, indicó este sábado la aerolínea en un comunicado. El Gobierno suizo ha desaconsejado los viajes a Israel, tras el cierre del espacio aéreo del país y la declaración del estado de emergencia, y ha recomendado a los ciudadanos helvéticos en ese territorio que lo abandonen.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: Israel pide "precaución" a sus ciudadanos en el extranjero ante posibles ataques
Israel pidió este sábado a sus ciudadanos en el extranjero que extremen la precaución ante la escalada militar con Irán, por el riesgo de posibles atentados o acciones contra israelíes.
"El Consejo de Seguridad Nacional llama a todo el público israelí residente en el extranjero a tomar precauciones aumentadas en cualquier destino en el mundo", señala un comunicado difundido por la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu.
El Consejo advirtió de que, en este contexto, "el régimen iraní actuará con más vigor" Para promover ataques en el exterior contra objetivos israelíes y judíos, lo que podría traducirse en un repunte de acciones de "elementos terroristas" o iniciativas locales, incluidos autores individuales.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: Rusia condena la agresión contra Irán, que ve planificada con antelación
Rusia condenó este sábado los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y aseguró que se trata de un acto de agresión preparado con antelación sin que Teherán diera pasos para provocarlo.
"No deja lugar a dudas que se trata de un acto de agresión armada planificado y no provocado contra un Estado soberano e independiente, que es miembro de la ONU", reza el comunicado de Exteriores ruso
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: fuerzas armadas iraníes aseguran que los ataques contra EEUU continuarán en toda la región
Las fuerzas armadas iraníes confirmaron que atacaron bases estadounidenses en "toda la región" y aseguraron que continuarán atacando "sin interrupción hasta la derrota definitiva del enemigo".
"Tal como habíamos anunciado, en respuesta a la vergonzosa agresión de Estados Unidos y del régimen sionista contra la República Islámica de Irán, todo el territorio ocupado y las bases del criminal Estados Unidos en la región fueron sometidos a los contundentes impactos de los misiles iraníes, y esta operación continuará sin interrupción hasta la derrota definitiva del enemigo", dijo el comando central unificado de las Fuerzas Armadas iraníes en un comunicado.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: mensaje del ministro Albares
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares ha explicado que sigue de cerca la grave situación tras los bombardeos de EEUU e Israel sobre Irán:
"La violencia solo trae caos. Desescalada y diálogo son la vía para la paz y estabilidad", ha señalado. Ha asegurado además que las embajadas de España en la región están plenamente operativas para atender a los españoles que lo necesiten.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: Rusia recomienda a sus nacionales que abandonen Irán
La embajada de Rusia en Irán recomendó este sábado a sus nacionales que abandonen el país persa ante los ataques de Israel y Estados Unidos.
La legación diplomática pidió a los rusos mantenerse alerta debido a la "agresión" estadounidense e israelí contra Irán y seguir las informaciones oficiales.
La embajada pidió abstenerse de visitar el país persa y también recomendó "encarecidamente" que los rusos que ya se encuentran en el país lo abandonen "si es posible".
El expresidente ruso Dmitri Medvédev tachó este sábado de una "tapadera" las recientes negociaciones de Estados Unidos con Irán.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: Israel preparaba operación contra Irán desde hace "semanas"
El Ejército de Israel aseguró que llevaba "muchas semanas" preparando la operación contra Irán lanzada este sábado junto a Estados Unidos y que se prolongará el tiempo "necesario", según indicó un oficial en una comparecencia ante la prensa.
"Es una operación que se ha estado planificando durante muchas semanas. Se basa en la cooperación y los mecanismos desarrollados y utilizados en los últimos dos años y medio", afirmó.
Preguntado por si el líder supremo iraní, Ali Jameneí, figura entre los objetivos de los ataques, el militar evitó pronunciarse y se limitó a señalar que se trata de objetivos de "alto nivel", "personas implicadas en el plan para destruir a Israel”"
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: al menos un herido por impacto de misil iraní en Haifa, al norte de Israel
Los servicios de emergencia israelíes informaron de al menos un herido leve tras el impacto de un misil en un edificio residencial en Haifa, en el norte de Israel.
"Los equipos médicos que operan en el lugar reportaron una víctima leve como consecuencia de los daños", afirmó el Cuerpo de Bomberos israelí en un comunicado publicado en sus canales, que especifica que el impacto se produjo en la planta 20 del edificio y se detuvo en la 17.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: la UE dice que régimen iraní "supone una grave amenaza para la seguridad mundial"
La alta representante de Exteriores de la UE, Kaja Kallas, afirmó este sábado, tras el bombardeo sobre Irán por fuerzas israelíes y estadounidenses, que los programas nucleares y de misiles balísticos del régimen iraní, así como "su apoyo a grupos terrorista", suponen "una graveamenaza para la seguridad mundial". En un mensaje en redes sociales, calificó de "peligrosos" los últimos acontecimientos en Oriente Medio y anunció la retirada de la región del personal no esencial de la Unión Europea.
Kallas añadió que la red consular está "plenamente comprometida” para facilitar la salida de los ciudadanos comunitarios. También indicó que ha hablado con el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, y con otros responsables de la región, y aseguró que la UE se coordina estrechamente con socios árabes para explorar vías diplomáticas.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: Impacta un misil balístico iraní en el cuartel general de la Quinta Flota
Imágenes de un misil balístico iraní impactando, a primera hora de hoy, contra el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos en la Actividad de Apoyo Naval (NSA) de Baréin.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: al menos cinco niñas mueren en un ataque israelí contra una escuela en el sur de Irán
Al menos cinco niñas murieron este sábado en un ataque israelí contra la ciudad de Minab, en el sur del país, que alcanzó una escuela de primaria, según informó el vicegobernador de la provincia meridional de Hormozgan, Ahmad Nafisi.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: el Gobierno pide "respeto al derecho internacional" tras el ataque de EEUU e Israel a Irán
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, pidió este sábado "respeto al derecho internacional"ante “la grave situación” provocada por los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán.
"La violencia solo trae caos. La desescalada y el diálogo son el camino hacia la paz y la estabilidad", escribió en redes sociales, donde aseguró que sigue "de cerca" la evolución de los acontecimientos.
Albares añadió que las embajadas de España en la región están “plenamente operativas” para atender a los españoles que puedan necesitarlas.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: la UE dice que el régimen iraní "supone una grave amenaza para la seguridad mundial"
La alta representante de la Unión Europea para Asuntos de Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, dijo este sábado, tras el bombardeo a Irán por fuerzas israelíes y estadounidenses, que los programas nucleares del régimen iraní y "su apoyo a grupos terroristas, suponen una grave amenaza para la seguridad mundial".
Añadió que se está retirando de la región al personal no esencial de la UE.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: Irán asegura que ha atacado bases estadounidenses en Catar, EAU, Baréin y Kuwait
Irán atacó este sábado con misiles bases estadounidenses en Catar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin y Kuwait, y amenazó con nuevos ataques, según informó la agencia iraní Mehr.
"Cualquier base en toda la región que ayude a Israel será nuestro objetivo", aseguró el portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, citado por este medio.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: fuertes explosiones en Riad
Varios medios de comunicación han informado de que se han escuchado explosiones en Riad tras la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: Catar asegura haber "frustrado con éxito" ataques iraníes contra su territorio
El Ministerio de Defensa catarí anunció este sábado que ha "frustrado con éxito" varios ataques iraníes lanzados contra su territorio.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo:Irán lanza un misil a la base naval estadounidense en Baréin
Irán dice haber atacado la base naval estadounidense en Baréin en un ataque con un misil, informaron este sábado la prensa iraní y bareiní. El canal oficial iraní Press TV informó del ataque a la base de apoyo a las actividades navales estadounidense en Baréin, con fotos y vídeos donde se puede ver la fuerte humareda provocada por el misil en un punto de la ciudad cerca de la línea de costa.
Por su parte, la agencia oficial de Baréin confirmó el ataque al servicio de la Quinta Flota y también dentro de su territorio, después de que el ministerio de Interior de este país hablara de sirenas de alerta y pidiera a su población que buscara refugio.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: Exteriores pide a los españoles en Irán que abandonen el país
El Ministerio de Asuntos Exteriores recomienda a los españoles que se encuentren en Irán, que cifra en 158, que abandonen el país haciendo uso de los medios disponibles tras los ataques que se están produciendo. Según han indicado fuentes de Exteriores, las recomendaciones de viaje ya recogen el nivel más elevado de alerta y se "desaconseja completamente viajar a Irán".
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: Irán lanza un misil a la base naval estadounidense en Baréin
Irán ha lanzado un misil a la base naval estadounidense en Baréin, según prensa iraní.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: Urtasun califica el ataque de "unilateral e ilegal"
Ernest Urtasun, el Ministro de Cultura, ha denunciado el ataque "unilateral e ilegal" que han perpetrado este sábado EEUU e Israel contra Irán, y ha advertido que solo logrará "hacer más represivo" el régimen de la República Islámica.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: El Pentágono bautiza la operación contra el régimen iraní como 'Furia Épica'
El Departamento de Guerra de Estados Unidos ha bautizado las acciones bélicas contra Irán iniciadas este sábado como 'Operación Furia Épica', según ha indicado en la red social X.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: Trump avisa que hay una "operación masiva" en marcha
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado una operación "masiva" con el objetivo de "destrozar" al régimen de los ayatolás en Irán.
"Estados Unidos está llevando a cabo una operación a gran escala y continuada para impedir que la dictadura malvada radical amenace a los Estados Unidos y el núcleo de nuestro interés de seguridad nacional. Vamos a destruir sus misiles y enterrar su industria de misiles. Va a ser totalmente destrozada. Vamos a aniquilar a su Armada", ha afirmado en un vídeo publicado en sus redes sociales.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: Irán se prepara para "vengarse"
Irán ha amenazado con preparativos para "vengarse" de Israel con una "fuerte respuesta" tras los ataques de Israel y EEUU contra la República Islámica, según ha informado la televisión estatal.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: El presidente de Irán se encuentra "en perfecto estado"
Tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, varios medios iraníes han informado que el presidente Masud Pezeshkian, "se encuentra en perfecto estado de salud".
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: Irán corta el servicio de internet en todo el país
El Gobierno iraní ha cortado el servicio de Internet en todo el país poco después de que Israel y Estados Unidos lanzaran una serie de ataques aéreos contra la nación persa: "Irán está en medio de un apagón de internet casi total con una conectividad del 4% respecto a los niveles normales", ha indicado a través de sus redes sociales la organización Netblocks, que vigila el tráfico y la censura en la red.
Última hora del ataque de Israel a Irán en directo: Irán responde y lanza misiles a Israel
Según han informado las fuerzas armadas en un comunicado, el Ejército de Israel ha detectado este sábado un lanzamiento de misiles desde Irán hacia su territorio, en represalia por el bombardeo israelí contra Teherán. "Los sistemas defensivos están actuando para interceptar la amenaza", recoge el comunicado.
Última hora del ataque de Israel a Irán en directo: Las imágenes del ataque a Irán
Última hora del ataque de Israel a Irán en directo: Trump pide a la población iraní que esté lista para tomar el Gobierno
Donald Trump ha pedido a la población iraní que "esté lista" para tomar el Gobierno, una vez acabe la operación militar contra el régimen iraní, y ha pedido a los miembros de las fuerzas de seguridad iraníes que depongan las armas prometiendo "inmunidad total" si lo hacen.
Última hora del ataque de Israel a Irán en directo: Medios iraníes informan de explosiones en varias ciudades del país
Los medios oficiales de Irán han informado de explosiones, además de en Teherán, en otras ciudades como Isfahán, Tabriz y Karaj, después de que Israel y Estados Unidos lanzaran una serie de ataques contra el país persa esta mañana.
Última hora del ataque de Israel a Irán en directo: Trump dice que el objetivo es "eliminar amenazas inminentes"
Este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado en su cuenta de la red social Truth Social que el Ejército de Estados Unidos ha comenzado un gran operativo de combate en Irán, y que el objetivo es "eliminar amenazas inminentes" del régimen iraní.
Última hora del ataque de Israel a Irán en directo: Declarado el estado de emergencia por 48 horas
El ministro de Defensa, Israel Katz, ha declarado el estado de emergencia por 48 horas, ordenando la suspensión de clases, la limitación de reuniones públicas y el funcionamiento del país bajo esquema de actividades esenciales. Además, se ha cerrado el espacio aéreo israelí.
Última hora del ataque de Israel a Irán en directo: Estados Unidos confirma su participación en la ofensiva
Estados Unidos ha confirmado su participación en la ofensiva junto a Israel, según ha confirmado un alto cargo estadounidense en la cadena Al Jazeera.
Última hora del ataque de Israel a Irán en directo
Buenos días y bienvenidos a la última hora del ataque de Israel a Irán.
Publicidad