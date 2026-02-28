Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán, en directo: Sánchez rechaza la acción en Irán

Estados Unidos e Israel han iniciado este sábado una operación militar contra Irán que ambos países presentan como un "ataque preventivo" con el objetivo de neutralizar amenazas inminentes contra su territorio. La ofensiva ha comenzado poco después de las ocho de la mañana, cuando se activaron sirenas antiaéreas en distintas zonas, en un contexto de rápida escalada regional.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en su red social Truth que el objetivo es "eliminar amenazas inminentes” del régimen iraní y reiteró que “Irán nunca tendrá un arma nuclear". En reacción a los bombardeos, la Guardia Revolucionaria iraní confirmó este sábado ataques contra bases estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos como represalia.

En paralelo, la alta representante de Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, advirtió de que los programas nucleares y de misiles balísticos de Irán, así como "su apoyo a grupos terroristas", suponen "una grave amenaza para la seguridad mundial". Kallas calificó de "peligrosos" los últimos acontecimientos y anunció la retirada del personal no esencial de la UE en la región, además de señalar que la red consular está "plenamente comprometida" con facilitar la salida de ciudadanos europeos.

También indicó que la UE se coordina con socios árabes para explorar vías diplomáticas y que la misión naval Aspides permanece en "alerta máxima" en el mar Rojo para contribuir a mantener abierto el corredor marítimo. Por otra parte, al menos cinco niñas murieron este sábado en un ataque israelí contra la ciudad de Minab, en el sur del país, que alcanzó un colegio de primaria, según informó el vicegobernador de la provincia de Hormozgan, Ahmad Nafisi.

