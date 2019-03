Cospedal responde a Aguirre: "Es su opinión particular, no la comparto"

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, afirmó este mediodía en rueda de prensa que Esperanza Aguirre ha expresado una "opinión particular" y que ella no la comparte. De hecho, ha dicho que, con esta "excepción", la dirección nacional del partido y el PP de todos los territorios van a apoyar a Pérez-Espinosa.



La 'número dos' del PP recordó también que Alvarez-Cascos ya no pertenece al Partido Popular. "Y en el PP está todo aquel que quiere estar y el que no está es porque no quiere estar. Somos un partido generoso, pero quien no quiere estar con nosotros no está".



De Cospedal realizó estas declaraciones después de que Aguirre señalara que no hará campaña con la aspirante del PP al Principado de Asturias, Isabel Pérez Espinosa, porque sigue pensando que el "mejor" candidato para la región es el ex ministro Alvarez Cascos.