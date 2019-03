Los conservadores pro euro ganan las elecciones pero necesitarán pactar

DATOS OFICIALES | ESCRUTINIO AL 50%

La formación conservadora Nueva Democracia (ND), encabezada por Andonis Samarás, es el partido más votado en las elecciones legislativas griegas, con el 92,52 de los votos escrutados. Según esos datos, ND obtendría el 29,8 % de los votos mientras que la izquierda de Syriza lograría un 25,83%. No obstante, ahora mismo está más avanzado el escrutinio del voto rural, eminentemente conservador, con lo que el escrutinio del voto urbano podría hacer avanzar a los izquierdistas Syriza.