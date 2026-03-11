VÍDEO: Aparece una estatua de Trump y Epstein al estilo 'Titanic' frente al Capitolio

Una controvertida obra artística ha aparecido esta semana frente al Capitolio de los Estados Unidos. Bajo el nombre 'Rey del Mundo', una estatua representa las figuras del mandatario Donald Trump y del pederasta Jeffrey Epstein, al más puro estilo "Titanic". El artista, Secret Handsake, ha colocado su obra de más de 3,5 metros de altura en el National Mall, donde también se encuentran monumentos emblemáticos como los dedicados a Abraham Lincoln o George Washington.

Junto a las figuras se han colocado placas que reflejan las conexiones entre Trump y Epstein y el por qué de la obra: "La trágica historia de amor de Jack y Rose se construyó en un viaje lujoso, fiestas estridentes y bocetos de desnudos secretos... Este monumento hace honor al vínculo entre Donald Trump y Jeffrey Epstein una amistad aparentemente construida en un viaje lujoso, fiestas estridentes y bocetos de desnudos secretos". Además, una hilera de grandes pancartas que muestra una fotografía conjunta de ambos junto al lema "Make America Safe Again" (Haced que Estados Unidos vuelva a ser seguro).

